В Академическом районе мотоцикл с двумя людьми врезался в Ладу Гранту

У пострадавших ушибы и ссадины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 4 июля, вечером на проспекте Академика Сахарова возле дома №53 произошла авария. Мотоцикл, двигавшийся в сторону улицы Мехренцева, врезался в заднюю часть автомобиля Лада Гранта, двигавшегося впереди в левом ряду.

- Пострадали водитель мужчина 1989 года рождения и пассажир - девушка 1985 года рождения, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Обоих увезли в ГКБ №24 с диагнозом: ушибы и ссадины тела.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга призывают водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про безопасную дистанцию и боковой интервал.