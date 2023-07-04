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Происшествия4 июля 2023 17:00

В Академическом районе мотоцикл с двумя людьми врезался в Ладу Гранту

Пострадавших увезли в ГБК №24
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
У пострадавших ушибы и ссадины

У пострадавших ушибы и ссадины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 4 июля, вечером на проспекте Академика Сахарова возле дома №53 произошла авария. Мотоцикл, двигавшийся в сторону улицы Мехренцева, врезался в заднюю часть автомобиля Лада Гранта, двигавшегося впереди в левом ряду.

- Пострадали водитель мужчина 1989 года рождения и пассажир - девушка 1985 года рождения, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Обоих увезли в ГКБ №24 с диагнозом: ушибы и ссадины тела.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга призывают водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про безопасную дистанцию и боковой интервал.

Авария произошла на проспекте Академика Сахарова Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

Авария произошла на проспекте Академика Сахарова Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb

ДТППроисшествия: ДТП