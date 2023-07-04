В Академическом районе мотоцикл с двумя людьми врезался в Ладу Гранту

У пострадавших ушибы и ссадины
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 4 июля, вечером на проспекте Академика Сахарова возле дома №53 произошла авария. Мотоцикл, двигавшийся в сторону улицы Мехренцева, врезался в заднюю часть автомобиля Лада Гранта, двигавшегося впереди в левом ряду.
- Пострадали водитель мужчина 1989 года рождения и пассажир - девушка 1985 года рождения, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Обоих увезли в ГКБ №24 с диагнозом: ушибы и ссадины тела.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга призывают водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про безопасную дистанцию и боковой интервал.
Авария произошла на проспекте Академика Сахарова Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com/incekb