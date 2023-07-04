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Общество4 июля 2023 13:00

Пошла жара: подборка безопасных мест для купания в Екатеринбурге

Названы места, где можно безопасно отдохнуть и поплавать в Екатеринбурге
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
«КП» собрала подборку мест, где можно безопасно отдохнуть и поплавать в Екатеринбурге

«КП» собрала подборку мест, где можно безопасно отдохнуть и поплавать в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области шепчет и, наконец, показывает, что такое настоящее знойное лето! Самое время собраться шумной компанией, отдохнуть на природе, спасаясь от жары в прохладной воде. Вот только где можно безопасно поплавать в Екатеринбурге и вблизи города?

В РЕГИОНЕ КУПАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Еще в начале лета сразу два надзорных ведомства МЧС и Роспотребнадзор по Свердловской области предупредили: в регионе нет безопасных мест для купания!

На помощь придут бассейны!

На помощь придут бассейны!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Объектов, пригодных для купания в Свердловской области нет. По результатам исследований, которые проводятся ежегодно, качество воды не соответствует требованиям. Купание в таких водоемах небезопасно. Оно может вызвать отравления, а также токсические, паразитарные и вирусные заболевания, в том числе, гепатит А, - объясняет начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер.

Отличный выход из такого положения - это бассейны!

ПЛЯЖ CUBA-CUBA

Cuba-Cuba Beach

Cuba-Cuba Beach

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разнообразных мест для отдыха с бассейнами в Екатеринбурге достаточно. Одно из таких - Cuba-Cuba Beach. Курорт расположен на берегу Верх-Исетского пруда. Здесь помимо оборудованного песочного пляжа с пирсом есть открытый бассейн с подогревом.

На территории также расположены спортивные зоны для волейбола, мини-футбола, регби и йоги, прокат оборудования для активного отдыха и прогулок по воде, а также детская игровая площадка. Есть рестораны и бары, зона с мангалом, кальянами и банкетная площадка на пирсе вместимостью 50 человек.

На территории Cuba-Cuba Beach есть термальный бассейн

На территории Cuba-Cuba Beach есть термальный бассейн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Cuba-Cuba Beach

Cuba-Cuba Beach

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем это место отлично подходит для семейного отдыха, а ночью превращается в площадку для любителей тусовок. После 23:00 здесь периодически проводятся пляжные вечеринки. Ближайшая запланирована на 14 июля. Гостей ждет 4 музыкальных сцены и 18 диджеев

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 23:00. В дни, когда проводятся вечеринки до 7:00 утра.

На Cuba-Cuba Beach есть несколько спортивных зон

На Cuba-Cuba Beach есть несколько спортивных зон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены: для взрослых и детей старше 15 лет - от 1500; для детей от 4 до 14 лет - от 500 рублей. В стоимость входного билета входит посещение термального бассейна и спортивных зон.

Подробнее с ценами на дополнительные услуги вы можете ознакомиться на официальном сайте Cuba-Cuba Beach.

«БАДЕН-БАДЕН» НА УКТУСЕ

«Баден-Баден» Термы Уктус

«Баден-Баден» Термы Уктус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь расположен самый большой на Урале термальный бассейн. Внутри комплекса также есть бассейн с баром, массажные бассейны, спа-комплекс и девять разных саун. Летом на территории открывается просторный пляж с аквапарком и тремя небольшими бассейнами. Здесь можно понежиться на солнце, поиграть на площадке в волейбол, а также освежиться коктейлями у барной стойки.

Комплекс славится самым большим в России термальным бассейном

Комплекс славится самым большим в России термальным бассейном

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории «Баден-Бадена» есть мраморный хамам, арома-сауна и сауна с купелью, а также кафе, детская комната c няней, и восемь отдельных домиков, которые можно снять в аренду.

Часы работы: с вс. по чт. комплекс работает с 09:00 до 23:00; в пт. и сб. – с 09:00 до 00:00.

Цены: В будние дни: 1 час - 800 руб., 2 часа – 1100 руб., 3 часа – 1500 руб. В выходные: 1 час – 1100 руб., 2 часа – 1600 руб., 3 час – 2000 руб. В стоимость входного билета входит посещение всех бассейнов, саун и бани, а также зона пляжа.

На территории есть пляж, мини-аквапарк и спортивные зоны

На территории есть пляж, мини-аквапарк и спортивные зоны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети (1-14 лет), пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и инвалиды могут приобрести билеты по льготным условиям.

Дети до 3-х лет (включительно) бесплатно.

В стоимость входного билета входит посещение всех бассейнов, саун и бани, а также зона пляжа. Со списком цен на дополнительные услуги вы можете ознакомиться на официальном сайте комплекса.

SPA КОМПЛЕКС RAMADA

Из комплекса открывается отличный вид на озеро Рамада

Из комплекса открывается отличный вид на озеро Рамада

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Spa комплекс Ramada расположен в отеле на берегу озера Рамада на Кольцовскоим тракте. На территории спа-комплекса есть открытый бассейн с подогревом. Он работает как летом, так и зимой. Внутри гостей также ждет закрытый бассейн с джакузи, две сауны, хамам, соляная комната, пять массажных кабинетов и вип-балконы, где можно обособленно отдохнуть компанией. В спа-комплексе также можно забронировать отдельную комнату с джакузи для романтического вечера.

Spa комплекс Ramada

Spa комплекс Ramada

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летняя площадка с лежаками расположена на пирсе. Кроме того, отдельно от спа-комплекса работает площадка с баром на понтоне. Она называется Ramada Summer Club, и вход на эту площадку оплачивается отдельно. После 21:00 шезлонги на площадке убираются, и освобождается место для вечеринок.

Часы работы: В будни и выходные спа-комплекс работает с 08:00 до 23:00. При этом посещение с детьми возможно только до 21:00.

Есть также внутренний термальный бассейн

Есть также внутренний термальный бассейн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены:

С пн. по пт.: 4-х часовое посещение - от 1500 до 2000 руб., полный день - 2500 руб., для детей с 4 до 10 лет – 1 200 руб.

В выходные и праздники: от 1700 до 3500 руб. для взрослого, и 1500 руб. для детей с 4 до 10 лет на весь день.

Дети до 4 лет – бесплатно.

Цены на дополнительные услуги вы можете узнать на официальном сайте Spa комплекса Ramada.

Ramada Summer Club работает автономно от спа-центра

Ramada Summer Club работает автономно от спа-центра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К площадке Ramada Summer Club есть свой бассейн, но он нагревается естественным путем

К площадке Ramada Summer Club есть свой бассейн, но он нагревается естественным путем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на площадку Ramada Summer Club:

С понедельника по четверг: для взрослых вход будет стоить 1500 руб., для детей до 12 лет - 1000 руб. С пятницы по воскресенье: для взрослых - 2000 руб., для детей до 12 лет - 1500 руб.. Дети до 4-х лет - бесплатно.

Бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий»

Бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

БАССЕЙН НА КРЫШЕ НЕБОСКРЕБА

Sky Infinity Pool в первую очередь подойдет для любителей красивых и атмосферных фотографий. Первый в России бассейн на крыше открылся на небоскребе «Высоцкой» на 54, а точнее на 56 этаже (после того, как вы доехали до нужного этажа на лифте, вам предстоит подняться пешком). Бассейн состоит из двух частей длиной 20 и 11 метров. Вода в нем переливается через края, так что создается впечатление, что он безграничный. Помимо бассейна, здесь можно будет посетить сауны, четыре вида бань, среди которых есть травяная и соляная, а также бар.

Отличное место, чтобы сделать эффектные кадры. Фото: соцсети

Отличное место, чтобы сделать эффектные кадры. Фото: соцсети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часы работы: С пн. по пт. Sky Infinity Pool работает с 12:00 до 01:00. В сб. - с 10:00 до 01:00. В вс. - с 10:00 до 00:00.

При этом с вс. по чт. бассейн работает до 22:00, в пт. и сб. До 23:00. После этого времени на площадке возле бассейна проводятся вечеринки.

Цены:

Посещение по любому тарифу рассчитано на два часа. С пн. по чт. цена – от 2500 руб. В пятницу до 20:00 - 2500 руб., с 20:00 до 23:00 - 3500 руб.

С 23:00 часов вечера возле бассейна будут проходить вечеринки

С 23:00 часов вечера возле бассейна будут проходить вечеринки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сб. дневное посещение стоит 3000 руб., вечернее - 3500 руб.

В пт. и сб. с 23:00 до 01:00 входной билет без купания будет стоить 1 000 руб.

С детьми сюда можно приходить только в воскресенье. Детские билеты (от 5 до 15 лет) обойдутся в 1000 руб., от 15 до 17 - 3000 руб., дети до 5 лет - бесплатно. Взрослый билет в воскресенье стоит 3000 руб.

Тел для справок: +7 (343) 200- 53-54

На пляже «Огонь» проводятся шумные вечеринки

На пляже «Огонь» проводятся шумные вечеринки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛЯЖ «ОГОНЬ»

Еще одно излюбленное место всех уральцев в летнее время - это озеро Балтым. На его территории находится несколько пляжей и баз отдыха, но самый популярный - пляж «Огонь». Он находится в 6 км после выезда из Верхней Пышмы.

Здесь можно отлично отдохнуть и без купания в озере. На территории пляжа есть зона с детскими развлечениями, спортивный комплекс, зоны для игры в футбол и волейбол. Можно взять напрокат катамараны, прокатиться на «банане» или водных лыжах. В жаркую погоду можно прогуляться в тени лесного массива. Рядом с пляжем – зона барбекю и беседки, где можно отдохнуть и провести время компанией из 8-12 человек.

Пляж давно стал излюбленным местом всех уральцев

Пляж давно стал излюбленным местом всех уральцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часы работы: Пляж работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Цены: Вход на пляж свободный. О ценах на дополнительные услуги, аренде шезлонгов, полотенец и водного транспорта и меню в ресторане вы можете узнать на официальном сайте «Огонь Пляж».

Парковка на территории пн-чт: 1 место - 500 руб/день, пт-вс: 1 место - 600 руб/день.

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