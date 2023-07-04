«КП» собрала подборку мест, где можно безопасно отдохнуть и поплавать в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области шепчет и, наконец, показывает, что такое настоящее знойное лето! Самое время собраться шумной компанией, отдохнуть на природе, спасаясь от жары в прохладной воде. Вот только где можно безопасно поплавать в Екатеринбурге и вблизи города?

В РЕГИОНЕ КУПАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

Еще в начале лета сразу два надзорных ведомства МЧС и Роспотребнадзор по Свердловской области предупредили: в регионе нет безопасных мест для купания!

На помощь придут бассейны! Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Объектов, пригодных для купания в Свердловской области нет. По результатам исследований, которые проводятся ежегодно, качество воды не соответствует требованиям. Купание в таких водоемах небезопасно. Оно может вызвать отравления, а также токсические, паразитарные и вирусные заболевания, в том числе, гепатит А, - объясняет начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер.

Отличный выход из такого положения - это бассейны!

ПЛЯЖ CUBA-CUBA

Cuba-Cuba Beach Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разнообразных мест для отдыха с бассейнами в Екатеринбурге достаточно. Одно из таких - Cuba-Cuba Beach. Курорт расположен на берегу Верх-Исетского пруда. Здесь помимо оборудованного песочного пляжа с пирсом есть открытый бассейн с подогревом.

На территории также расположены спортивные зоны для волейбола, мини-футбола, регби и йоги, прокат оборудования для активного отдыха и прогулок по воде, а также детская игровая площадка. Есть рестораны и бары, зона с мангалом, кальянами и банкетная площадка на пирсе вместимостью 50 человек.

На территории Cuba-Cuba Beach есть термальный бассейн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Cuba-Cuba Beach Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем это место отлично подходит для семейного отдыха, а ночью превращается в площадку для любителей тусовок. После 23:00 здесь периодически проводятся пляжные вечеринки. Ближайшая запланирована на 14 июля. Гостей ждет 4 музыкальных сцены и 18 диджеев

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 23:00. В дни, когда проводятся вечеринки до 7:00 утра.

На Cuba-Cuba Beach есть несколько спортивных зон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены: для взрослых и детей старше 15 лет - от 1500; для детей от 4 до 14 лет - от 500 рублей. В стоимость входного билета входит посещение термального бассейна и спортивных зон.

Подробнее с ценами на дополнительные услуги вы можете ознакомиться на официальном сайте Cuba-Cuba Beach.

«БАДЕН-БАДЕН» НА УКТУСЕ

«Баден-Баден» Термы Уктус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь расположен самый большой на Урале термальный бассейн. Внутри комплекса также есть бассейн с баром, массажные бассейны, спа-комплекс и девять разных саун. Летом на территории открывается просторный пляж с аквапарком и тремя небольшими бассейнами. Здесь можно понежиться на солнце, поиграть на площадке в волейбол, а также освежиться коктейлями у барной стойки.

Комплекс славится самым большим в России термальным бассейном Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории «Баден-Бадена» есть мраморный хамам, арома-сауна и сауна с купелью, а также кафе, детская комната c няней, и восемь отдельных домиков, которые можно снять в аренду.

Часы работы: с вс. по чт. комплекс работает с 09:00 до 23:00; в пт. и сб. – с 09:00 до 00:00.

Цены: В будние дни: 1 час - 800 руб., 2 часа – 1100 руб., 3 часа – 1500 руб. В выходные: 1 час – 1100 руб., 2 часа – 1600 руб., 3 час – 2000 руб. В стоимость входного билета входит посещение всех бассейнов, саун и бани, а также зона пляжа.

На территории есть пляж, мини-аквапарк и спортивные зоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети (1-14 лет), пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и инвалиды могут приобрести билеты по льготным условиям.

Дети до 3-х лет (включительно) бесплатно.

В стоимость входного билета входит посещение всех бассейнов, саун и бани, а также зона пляжа. Со списком цен на дополнительные услуги вы можете ознакомиться на официальном сайте комплекса.

SPA КОМПЛЕКС RAMADA

Из комплекса открывается отличный вид на озеро Рамада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Spa комплекс Ramada расположен в отеле на берегу озера Рамада на Кольцовскоим тракте. На территории спа-комплекса есть открытый бассейн с подогревом. Он работает как летом, так и зимой. Внутри гостей также ждет закрытый бассейн с джакузи, две сауны, хамам, соляная комната, пять массажных кабинетов и вип-балконы, где можно обособленно отдохнуть компанией. В спа-комплексе также можно забронировать отдельную комнату с джакузи для романтического вечера.

Spa комплекс Ramada Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летняя площадка с лежаками расположена на пирсе. Кроме того, отдельно от спа-комплекса работает площадка с баром на понтоне. Она называется Ramada Summer Club, и вход на эту площадку оплачивается отдельно. После 21:00 шезлонги на площадке убираются, и освобождается место для вечеринок.

Часы работы: В будни и выходные спа-комплекс работает с 08:00 до 23:00. При этом посещение с детьми возможно только до 21:00.

Есть также внутренний термальный бассейн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены:

С пн. по пт.: 4-х часовое посещение - от 1500 до 2000 руб., полный день - 2500 руб., для детей с 4 до 10 лет – 1 200 руб.

В выходные и праздники: от 1700 до 3500 руб. для взрослого, и 1500 руб. для детей с 4 до 10 лет на весь день.

Дети до 4 лет – бесплатно.

Цены на дополнительные услуги вы можете узнать на официальном сайте Spa комплекса Ramada.

Ramada Summer Club работает автономно от спа-центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

К площадке Ramada Summer Club есть свой бассейн, но он нагревается естественным путем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на площадку Ramada Summer Club:

С понедельника по четверг: для взрослых вход будет стоить 1500 руб., для детей до 12 лет - 1000 руб. С пятницы по воскресенье: для взрослых - 2000 руб., для детей до 12 лет - 1500 руб.. Дети до 4-х лет - бесплатно.

Бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий» Фото: Алексей БУЛАТОВ

БАССЕЙН НА КРЫШЕ НЕБОСКРЕБА

Sky Infinity Pool в первую очередь подойдет для любителей красивых и атмосферных фотографий. Первый в России бассейн на крыше открылся на небоскребе «Высоцкой» на 54, а точнее на 56 этаже (после того, как вы доехали до нужного этажа на лифте, вам предстоит подняться пешком). Бассейн состоит из двух частей длиной 20 и 11 метров. Вода в нем переливается через края, так что создается впечатление, что он безграничный. Помимо бассейна, здесь можно будет посетить сауны, четыре вида бань, среди которых есть травяная и соляная, а также бар.

Отличное место, чтобы сделать эффектные кадры. Фото: соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часы работы: С пн. по пт. Sky Infinity Pool работает с 12:00 до 01:00. В сб. - с 10:00 до 01:00. В вс. - с 10:00 до 00:00.

При этом с вс. по чт. бассейн работает до 22:00, в пт. и сб. До 23:00. После этого времени на площадке возле бассейна проводятся вечеринки.

Цены:

Посещение по любому тарифу рассчитано на два часа. С пн. по чт. цена – от 2500 руб. В пятницу до 20:00 - 2500 руб., с 20:00 до 23:00 - 3500 руб.

С 23:00 часов вечера возле бассейна будут проходить вечеринки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сб. дневное посещение стоит 3000 руб., вечернее - 3500 руб.

В пт. и сб. с 23:00 до 01:00 входной билет без купания будет стоить 1 000 руб.

С детьми сюда можно приходить только в воскресенье. Детские билеты (от 5 до 15 лет) обойдутся в 1000 руб., от 15 до 17 - 3000 руб., дети до 5 лет - бесплатно. Взрослый билет в воскресенье стоит 3000 руб.

Тел для справок: +7 (343) 200- 53-54

На пляже «Огонь» проводятся шумные вечеринки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛЯЖ «ОГОНЬ»

Еще одно излюбленное место всех уральцев в летнее время - это озеро Балтым. На его территории находится несколько пляжей и баз отдыха, но самый популярный - пляж «Огонь». Он находится в 6 км после выезда из Верхней Пышмы.

Здесь можно отлично отдохнуть и без купания в озере. На территории пляжа есть зона с детскими развлечениями, спортивный комплекс, зоны для игры в футбол и волейбол. Можно взять напрокат катамараны, прокатиться на «банане» или водных лыжах. В жаркую погоду можно прогуляться в тени лесного массива. Рядом с пляжем – зона барбекю и беседки, где можно отдохнуть и провести время компанией из 8-12 человек.

Пляж давно стал излюбленным местом всех уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часы работы: Пляж работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Цены: Вход на пляж свободный. О ценах на дополнительные услуги, аренде шезлонгов, полотенец и водного транспорта и меню в ресторане вы можете узнать на официальном сайте «Огонь Пляж».

Парковка на территории пн-чт: 1 место - 500 руб/день, пт-вс: 1 место - 600 руб/день.

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