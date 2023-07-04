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Происшествия4 июля 2023 10:30

Генпрокуратура РФ впервые направила за рубеж запрос на помощь в аресте криптовалюты

Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
По словам Генпрокурора РФ Игоря Краснова, риски использования криптовалют для перемещения незаконных доходов за рубеж все еще сохраняются

По словам Генпрокурора РФ Игоря Краснова, риски использования криптовалют для перемещения незаконных доходов за рубеж все еще сохраняются

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Межгосударственном совете по противодействию коррупции, который прошел 4 июля в Екатеринбурге, затронули актуальную тему криптовалют.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов отметил, что сегодня ее все чаще используют для совершения коррупционных преступлений. Причем отслеживать подобные преступления сложно из-за специфики виртуальной среды. Впрочем, скоро это может измениться, так как судебно-следственная практика расширяется.

- В прошлом году в России вступил в загонную силу приговор за получение взятки в виде биткойнов с их конфискацией, - сказал Игорь Краснов. – А две недели назад по нашему заявлению суд принял решение об обращении в доход государства порядка 1032,1 биткойнов, эквивалентных сумме больше 23 миллионов долларов США.

Во втором случае биткойны в виде взятки получил один из сотрудников следственных органов. На Совете Генпрокурор РФ предложил коллегам из других стран поделиться опытом по этой теме, чтобы в дальнейшем скоординировать действия.

- Все еще сохраняются риски использования криптовалют для перемещения незаконных доходов за рубеж, - сказал Генпрокурор РФ. - Поэтому большую актуальность приобретает вопрос об унификации подходов к регулированию уголовных процедур, связанных с арестом и конфискацией виртуальных активов. Недавно нами, впервые в практике, в иностранные компетентные органы были направлены запросы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты.

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