Генпрокуратура РФ впервые направила за рубеж запрос на помощь в аресте криптовалюты

По словам Генпрокурора РФ Игоря Краснова, риски использования криптовалют для перемещения незаконных доходов за рубеж все еще сохраняются Фото: Иван МАКЕЕВ

На Межгосударственном совете по противодействию коррупции, который прошел 4 июля в Екатеринбурге, затронули актуальную тему криптовалют.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов отметил, что сегодня ее все чаще используют для совершения коррупционных преступлений. Причем отслеживать подобные преступления сложно из-за специфики виртуальной среды. Впрочем, скоро это может измениться, так как судебно-следственная практика расширяется.

- В прошлом году в России вступил в загонную силу приговор за получение взятки в виде биткойнов с их конфискацией, - сказал Игорь Краснов. – А две недели назад по нашему заявлению суд принял решение об обращении в доход государства порядка 1032,1 биткойнов, эквивалентных сумме больше 23 миллионов долларов США.

Во втором случае биткойны в виде взятки получил один из сотрудников следственных органов. На Совете Генпрокурор РФ предложил коллегам из других стран поделиться опытом по этой теме, чтобы в дальнейшем скоординировать действия.

- Все еще сохраняются риски использования криптовалют для перемещения незаконных доходов за рубеж, - сказал Генпрокурор РФ. - Поэтому большую актуальность приобретает вопрос об унификации подходов к регулированию уголовных процедур, связанных с арестом и конфискацией виртуальных активов. Недавно нами, впервые в практике, в иностранные компетентные органы были направлены запросы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты.

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