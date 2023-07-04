В России чиновников, уволившихся во время антикоррупционных проверок, будут проверять особым образом

Такого чиновника включат в специальный реестр, чтобы все работодатели знали, кого они нанимают Фото: Евгения ГУСЕВА

Проштрафившимся чиновникам скоро будет сложнее уходить от ответственности. Так, на Межгосударственном совете по противодействию коррупции, который прошел 4 июля в Екатеринбурге, Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал о новом законе, принятом в этом году. Он определяет, как будут проводиться прокурорские проверки уволившихся чиновников.

- Мы нередко сталкивались с тем, что в период антикоррупционных проверок чиновники увольнялись по собственному желанию, по сути, не подвергаясь адекватным мерам наказания за допущенные ими злоупотребления, - сказал Игорь Краснов. – Теперь прокуроры наделены полномочиями обращения в суд с исковым заявлением об изменении основания и формулировки увольнения проверяемого лица.

То есть теперь у проштрафившегося чиновника, ушедшего по собственному желанию, в трудовой книжке может, например, появиться уточнение, что освобожден то он от должности «в связи с утратой доверия». Такого чиновника включат в специальный реестр, чтобы все работодатели знали, кого они нанимают. Помимо этого в Госдуме уже приняли в первом чтении законопроект, разработанный при участии Генпрокуратуры РФ, который запретит чиновникам-нарушителям снова поступить на госслужбу, в госкорпорации или госучреждения в течение пяти лет.