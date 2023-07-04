Алексею Казанцеву было 46 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге будут судить сотрудника полиции Вадима Ахтарова, которого обвиняют в халатности. 29 мая на Химмаше толпа южан избила 46-летнего прохожего Алексея Казанцева. Мужчина скончался через три дня в реанимации, а главного подозреваемого Сунатулло Манонова не смогли задержать. По одной из версий, он успел покинуть территорию России и скрыться в Средней Азии.

Ахтаров попал под подозрение из-за пяти вызовов, которые проигнорировал. В итоге не место нападения выезжал лишь наряд Росгвардии. Ранее в региональном главке полиции заявляли, что майора могут уволить, если его вина будет доказана.

- В ходе расследования поступила информация о том, что в момент конфликта в территориальный отдел полиции от граждан поступали по телефону сообщения о происходящем криминальном инциденте, однако принимавший эти звонки сотрудник МВД не отреагировал на них должным образом, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

29 июня уголовное дело в отношении Ахтарова поступило в Чкаловский районный суд. Известно, что ранее он работал участковым. Но в 2020 году после смены должности администрация района через суд выселила его из служебной квартиры. Однако Вадим на заседание не пришел, после чего суд лишил его жилья.

На момент публикации получить комментарий Вадима Ахтарова не удалось.