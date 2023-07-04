Без хлопот с дровами: жители в поселке Медный Рудник получили газ

За год в Краснотурьинске построено 20 км газовых сетей. Фото: Пресс-служба ГАЗЭКС

28 июня 2023 года газ пришел в один из старейших районов Краснотурьинска – поселок Медный Рудник. Жители частных домов начали подключаться к голубому топливу, улучшая качество своей жизни.

Торжественно запустили в эксплуатацию новую газовую инфраструктуру первый заместитель генерального директора ГК «ГАЗЭКС» Игорь Логинов, исполнительный директор - заместитель генерального директора АО «ГАЗЭКС» по Северному округу Константин Шпехт, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и глава Краснотурьинска Александр Устинов.

ВЫСОКИЙ ТЕМП СТРОИТЕЛЬСТВА

За год в Краснотурьинске построено около 20 километров газопроводов высокого давления и распределительных сетей низкого давления с выходом у каждого дома. Муниципалитет сегодня называют одним из лидеров догазификации в регионе и единственным городом на севере области, где с момента действия программы социальной газификации, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным, построено такое количество газовых сетей.

- У нас из 1372 индивидуальных домов уже более 900 договоров на догазификацию заключено. Темпы строительства высокие. Мы надеемся, что в ближайшие годы уровень газификации частного сектора города достигнет 100 процентов, - рассказал глава администрации городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Он отметил, что сейчас в муниципалитете около 70 домов готовятся к подключению. Приход газа - радость для жителей, у них появляется совсем другое качество жизни. Газификация территории стимулирует строительство жилья и переезд в частные дома.

Газ под контролем службы наружных сетей. Фото: Пресс-служба ГАЗЭКС

– Молодежь потихоньку переезжает в частный сектор и газифицирует дома. А пожилым мы помогаем оформить заявку. Пенсионерам, которые относятся к льготным категориям граждан, компенсируют их расходы на внутренние работы по газификации на своем участке и в доме, – добавил заместитель генерального директора АО «ГАЗЭКС» по Северному округу Константин Шпехт.

ГАЗОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Николай Смирнов торжественно открыл объект, построенный в рамках поручения президента по бесплатному подведению газовых сетей до границ земельных участков. Он отметил, насколько был важен консолидированный подход в строительстве.

– Масштабный проект суммарной стоимостью более 100 млн. рублей финансировался сразу из нескольких источников: за счёт инвестиционной надбавки АО «ГАЗЭКС» были построены газопроводы высокого давления, за счёт средств Единого оператора газификации и средств областного и местного бюджетов были построены распределительные сети к частным жилым домам. Всего техническую возможность подключиться к построенным газовым сетям получили около 1200 домов. Первые 50 домовладений уже получают голубое топливо.

По мнению Николая Смирнова, к началу отопительного сезона прогнозируется рост подключений. И жители частного сектора будут проживать в более комфортных и экологичных условиях, чем ранее, когда отапливали жилье дровами. Преимущество – налицо. Газовое отопление снижает расходы семьи. Можно спокойно оставлять дом, уезжать к детям и внукам, не боясь, что дом остынет в зимнее время. Это и отсутствие копоти и грязи в доме.

От имени губернатора Евгения Куйвашева министр поздравил всех, кто реализовывал проект – регионального оператора газификации «ГАЗЭКС», администрацию города во главе с Александром Устиновым, строителей и тех специалистов, кто будет обслуживать сети.

БЛАГО ДЛЯ ХОЗЯЙКИ

В этот день газ пришел в дом на ул. 1-й Надеждинской. Хозяйка Ольга Кабанова радушно встретила газовиков и гостей. На столе пироги. Теперь она будет печь их быстрее с помощью духовки в новой газовой плите. Газовики провели инструктаж и показали хозяйке, как регулировать огонь горелок. Сотрудники «ГАЗЭКСа» подарили Ольге фирменный фартук и вручили абонентскую книжку.

Семья Ольги Кабановой 20 лет живет в доме. Муж по долгу службы сейчас вдали от дома. Дети взрослые. Рядом - младший сын Андрей, который учится в музыкальном колледже.

- Сын очень рад, что у нас появился газ, потому что зимой с дровами приходилось возиться. Привезти, наколоть, сложить. Огонь в печке нужно было постоянно поддерживать. Это накладно. С газом все безопасно и меньше хлопот, – рассказала Ольга Кабанова.

Газовики проконсультировали хозяйку, как управлять двухконтурным котлом, как выставить температуру на нагрев воды. К слову, водопровод в районе уже есть, теперь с горячей водой в хозяйстве комфортно.

Практически весь поселок Медный Рудник газифицирован. Фото: Пресс-служба ГАЗЭКС

СЕТИ ПОД КОНТРОЛЕМ

Мастер службы наружных сетей Андрей Кононов со своими работниками запускали и настраивали газораспределительный шкаф.

– Каждый день мы производим техобслуживание, следим за распределительным и подземным газопроводом во избежание аварий и выхода оборудования из строя, – комментирует Андрей Кононов.

Сейчас в бригаде службы наружных сетей работают 7 человек, которые по графику следят за состоянием городских газовых сетей, которых с каждым годом будет становиться только больше.

КУРС НА ВЫПОЛНЕНИЕ

Газификация районов Краснотурьинска продолжается и дальше. В настоящее время ведутся активные работы по строительству газораспределительных сетей в микрорайоне Суходойка, поселке Медный Рудник и поселке Рудничный. «ГАЗЭКС» строит около 36 километров сетей, которые обеспечат техническую возможность подключения еще 442 домовладений. Работа по газификации идут и в других городах области.

– Набрали хороший темп и продолжаем стройку. Сегодня оформлено около 27 тысяч договоров на догазификацию, 5200 потребителей уже подключены к голубому топливу, а техническая возможность подключения есть еще у 12 тысяч потребителей в регионе. Компания за год построила 172 км разводящих сетей. На проектировании находятся 1200 км. И уже более 600 км сетей строится. До конца года мы обеспечим возможность подключения примерно 30 тысяч потребителей, – подчеркнул первый заместитель генерального директора ГК «ГАЗЭКС» Игорь Логинов.