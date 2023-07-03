«Истошно кричала и захлебывалась»: в Тавде волонтеры спасли собаку, полностью покрытую гудроном

Волонтеры до самого утра отмывали бедолагу. Фото: группа «Кошкин дом Тавда» в социальной сети «ВКонтакте»

Тавдинские волонтеры 2 июля спасли от гибели собаку, которая попала в гудрон. Щенка-девочку нашли на тропинке у техникума на улице Лесопильщиков. Все тело животного было плотно покрыто мазутом, а собака была лишена возможности движения. Она лежала на картофельном мешке и погибала, так как она не могла даже открыть глаза. Об этом сообщает группа «Кошкин дом Тавда» в социальной сети «ВКонтакте».

Из-за гудрона малышка чуть не захлебнулась. Фото: группа «Кошкин дом Тавда» в социальной сети «ВКонтакте»

По словам волонтеров, в этом месте, где не засыпан гудрон часто гибнут питомцы и птицы.

- Малышка истошно кричала и захлебывалась гудроном. Её глазки, а также лапы были залиты и склеены. Во рту тоже был гудрон. Ее мы отнесли домой, и начали спасать. Было больно смотреть на ее мучения. Кожа под слоем гудрона не прослеживалась. Когда только начали ее очищать, это казалось невозможным, - говорят волонтеры.

Для того, чтобы отмыть малышку использовали всевозможные гели. Фото: группа «Кошкин дом Тавда» в социальной сети «ВКонтакте»

На очистку малышки от слоя нефтепродукта у волонтеров ушло больше восьми часов.

- В восемь рук очищали и думали, что не справимся. Пытались сразу отмыть глаза, рот и нос. Хотя бы основное, чтобы она могла дышать. Слой не удавалось ни смыть, ни состричь вместе с шерстью. Причем малышка была очень пушистая. Шерсть вымывали вплоть до самого утра. Использовали различные масла, жидкость для мытья посуды, средства для очистки кожи от мазута. Попутно разминали ее тело и отпаивали водой, молоком, - сообщают зоозащитники.

Пушистую шерстку пришлось состригать. Фото: группа «Кошкин дом Тавда» в социальной сети «ВКонтакте»

По словам спасателей, щенок очень смирно терпела все манипуляции. Хотя, собака была в стрессе, в какой-то момент она даже уснула на время чистки.

- Была напугана и измождена. Она осознавала, что мы пытаемся сделать лучше для нее. Такая гибель питомца – очень страшно. Главное, чтобы собачка пришла в себя и у нее прошла интоксикация. Хоть и сами были по уши в гудроне, но помогли ей. Очень хотим, чтобы опасный участок ликвидировали. Ведь так могут утонуть и пострадать даже дети, - уверяют волонтеры.

Во время процедуры собака практически не сопротивлялась. Фото: группа «Кошкин дом Тавда» в социальной сети «ВКонтакте»

Теперь волонтеры хотят привлечь внимание к проблеме опасного бассейна с нефтепродуктом. Жители Тавды впечатлены от спасения щенка и не перестают благодарить волонтеров.

- Спасибо вам! Без слез невозможно смотреть на нее. Натерпелась малышка! – пишет Анна.

Помыть собаку пришлось десятки раз. Фото: группа «Кошкин дом Тавда» в социальной сети «ВКонтакте»

- Малютка…столько страха и боли испытала. Если б не волонтеры, то щенок уже давно погиб от отравления и обезвоживания на жаре. Представить даже страшно, как это все сложно очистить! Поклон вам! - пишет Анастасия.

Накануне волонтеры спасли животных из семьи опекунов. Кошек на передержку взяли к себе зоозащитники.

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