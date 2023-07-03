Жертвы бояться просить помощи у окружающих, потому что об этом может узнать агрессор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

История 6-летнего мальчика Далера из Екатеринбурга шокировала россиян. Усыновленный мальчик погиб еще в декабре 2022 года, но известно об этом стало только в конце июня 2023 года. 7 месяцев приемная мать скрывала смерть ребенка, спрятав его тело в спортивную сумку. Следствие разбирается, была ли смерть мальчика несчастным случаев или мачеха убила его. Это не первый трагичный случай в Екатеринбурге, где ребенок погиб от рук ответственного за него родителя. Мы расскажем, куда обратиться и какие телефоны доверия есть для тех, кто стал свидетелем насилия над ребенком в Екатеринбурге и Свердловской области.

Жестокое обращение с детьми в Екатеринбурге и Свердловской области: к кому обращаться за помощью, по каким телефонам доверия звонить

Телефоны доверия организованы в разных структурах и управлениях. Они помогут ребенку спастись от насилия, не подвергая себя лишнему риску у агрессора, а окружающим, которые стали свидетелями жестокого обращения с детьми – быстро обратить внимание на ситуацию силовиков и соцработников.

Телефоны доверия по насилию над детьми и подростками в Свердловской области:

– единый общероссийский телефон доверия для детей и подростков – 8-800-2000-122 (бесплатно и анонимно);

– телефон психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области для детей, подростков и родителей – 8-800-300-83-83;

– областной круглосуточный бесплатный телефон доверия и психологической помощи – 8-800-300-11-00;

– полиция – 02 или 112 (при звонке с мобильного телефона);

- телефонная линия «Ребенок в опасности» от Следственного комитета Свердловской области – 8(343)297-71-60 (бесплатно и круглосуточно);

– уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области – 8 (343) 375-70-20, 375-80-50;

– центр защиты семьи «Колыбель» Свердловской области – 89501965251.