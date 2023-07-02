Не вернулась с работы: близкие рассказали о матери троих детей, пропавшей в Горном Щите

Ольга Амирова пропала 12 июня Фото: соцсети

В Горном Щите три недели назад пропала 35-летняя мать троих детей Ольга Амирова (Проскурина). Как рассказали близкие женщины, 12 июня она не вернулась домой после работы.

- Сказали, что была на работе, а оттуда не вернулась. Работает в рыбном магазине, - рассказала «КП-Екатеринбург» сестра Ольги Виктория. - 11 июня был небольшой конфликт. Есть предположение, что не пришла домой из-за этого.

Старшей дочке Ольги 16 лет. Она сейчас находится у бабушки. Еще двое детей - 11-летняя девочка и девятилетний мальчик - с бывшим мужем женщины. Они переживают за маму и ждут ее домой. Близкие надеются, что она может быть у знакомых.

Женщину разыскивают волонтеры и полицейские Екатеринбурга.

- Заявка поступила 28 июня от мамы. По словам заявительницы, пропала 12 июня. Обстоятельства пропажи неизвестны. Сейчас поступают свидетельства, их проверяют автономные экипажи, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Если вы знаете, где может находиться Ольга, сообщите об этом в полицию по телефонам 294 14 94 (дежурная часть) или 02 (102), или инфоргу поиска Ларисе по телефону 89045472743. Также информацию о пропавшей женщине можно сообщить на горячую линию отряда 8 800 700 54 52.

Фото: «ЛизаАлерт»

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