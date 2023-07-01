Пятимесячная девочка, пострадавшая в аварии под Екатеринбургом, скончалась в больнице

ДТП случилось 30 июня. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пятимесячная девочка, которая после жуткой аварии на трассе «Екатеринбург – Тюмень» 30 июня была подключена к ИВЛ, скончалась. В Следственном комитете Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека».

Дело возбуждено в отношении 19-летнего водителя Chevrolet, который, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем Honda. В ДТП пострадало восемь человек, включая пятеро детей.

- К сожалению, один ребенок – 5-месячная девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась впоследствии в больнице. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. Сотрудниками СК России продолжается выполнение необходимых процессуальных действий по тщательному выяснению всех без исключения обстоятельств, имеющих значение для следствия, сбору и закреплению доказательств, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области

Предполагается, водитель выехал на встречную полосу. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Напомним, ДТП случилось в районе 18 часов на 65 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень». В Chevrolet ехали девочки 10-ти и 13-ти лет, пятимесячная девочка, их мать и 20-летняя девушка, все были госпитализированы. В Honda находились две девочки семи и 12-ти лет, их мать, за рулем находился глава семьи, всем также потребовалась помощь медиков.

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