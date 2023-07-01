«Прятались от жары под деревьями»: как прошел выпускной в УрФУ

Сотни студентов пришли к главному корпусу УрФУ к раннему утру Фото: Алексей БУЛАТОВ

У выпускников Уральского федерального университета 1 июля отгремел главный праздник – выпускной и торжественное вручение дипломов. Особенно отличившихся студентов на церемонии наградил ректор вуза Виктор Кокшаров.

Несмотря на жаркий день, у молодых людей в черных мантиях и шапочках-конфедератках настроение на высоте: позади долгие годы сложной учебы, экзамены и защита ВКР, а в руках уже заветный диплом.

Девушки спасались от яркого солнца темными очками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако часть выпускников УрФУ все же признались в том, что они сильно устали, и причина тому жаркая погода и недостаточное количество воды.

- На самом деле было очень тяжело. Да, день радостный, это чувствовалось, атмосфера была соответствующая. Но быстро закончилась вода, которую обещали. Люди стали прятаться под деревья, под кусты от пекла. Студентам становилось плохо на жаре. Когда выступали представители университета, все уже были измотаны. Много времени заняли какие-то организационные моменты, - поделилась впечатлением выпускница УрФУ Дарья.

Кто-то прятался в тени под зонтиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции, торжественная часть завершилась тем, что все выпускники разом кинули в воздух свои шапочки с радостными криками и под взрывы конфетти. Еще больше фото можно посмотреть по ссылке.

В конце все кинули в воздух шапочки-конфедератки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты не стеснялись позировать для фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru