Шутки про Хасбика, разборки из-за «Чебурашки» и звонок Маслякову: игра КВН в Екатеринбурге поразила зрителей острым юмором

«Встреча выпускников-2023» прошла в Екатеринбурге 30 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Встреча выпускников-2023» собрала полный зал в «Екатеринбург-Экспо». Она проходила 30 июня. На игре сразились команды: «Станция Спортивная», «СОК» и Сборная Дагестана.

Кресла членов жюри в этом заняли ведущая Алла Михеева, дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, юморист Андрей Рожков, дирижер и композитор Сергей Жилин и актер Вадим Галыгин.

Игру во второй раз провел Валдис Пельш Фото: Алексей БУЛАТОВ

Членами жюри стали Андрей Рожков, Алла Михеева, Эдгард Запашный, Сергей Жилин и Вадим Галыгин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущим игры уже во второй раз стал Валдис Пельш. Он, кстати, поговорил с «КП-Екатеринбург» перед игрой и рассказал о закульсе КВН и запретном юморе.

Во время трех конкурсов «Приветствие», «Домашнее задание» и «Музыкальный финал» команды удивили зал не только актуальным, но и острым юмором, что называется, на злобу дня. Звучали шутки про известного на просторах интернета Хасбика, фамилию мужа Валерии, а из-за нашумевшего фильма «Чебурашка» в одной из команд даже разгорелись нешуточные разборки.

На игре сразились команды: «Станция Спортивная», «СОК» и Сборная Дагестана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось и без упоминания известных уральских звезд Клавы Коки и Niletto и группы «Агаты Кристи». Неоднократно во время сценок упоминалось и имя метра КВН Александра Васильевича Маслякова, а одна из команд не удержалась от звонка ведущему.

Со сцены также прозвучало множество локальных шуток. Их зрители встречали особенными овациями. Зато не все члены жюри поняли.

На игре собрался полный зал Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я до сих пор не понимаю, почему все так смеются над всем, что связано с Уралмашем, - недоумевает Алла Михеева. - Мне сказали, что это завод! Неужели там все люди такие веселые работают?!

- Я не понял шутку про Рожкова и том месте, где он покупал свой пиджак. Присоединяется к словам Аллой Михеевой Эдгард Запашный.

Однако сам Андрей Рожков, которому, как раз, разъяснять шутки не приходится, уверен, что юмор на «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге в первую очередь должен нравиться жителям города.

Со сцены прозвучало множество актуальных и острых шуток Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня прозвучало несколько очень достойных шуток про Екатеринбург и его проблемы. Зритель благосклонно к ним отнесся, и реакция зала была очень хорошая, - поделился с «КП-Екатеринбург». после игры своими впечатлениями актер «Уральских пельменей».

Его мнение подтвердили и зрители.

- Уже второй раз прихожу на КВН в Екатеринбурге, - рассказывает зрительница Оксана. - Оба раза удивилась. Не ожидала, что будут колкие и актуальные шутки. все равно КВН - это больше про аккуратный, причесанный юмор. А тут особенно было смешно и интересно. Может, потому что у нас «город бесов» (смеется).

А увидеть «Встречу выпускников КВН-2023» полностью и узнать команду-победителя зрители смогут в эфире «Первого канала».

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