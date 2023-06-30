«Лицо сильно искусали комары»: в Свердловской области завершены поиски пропавшей в лесу женщины

Светлана незадолго до похода в лес жаловалась на приступы высокого давления Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области завершены поиски пропавшей ранее 45-летней Светланы Болотиной. Женщина отправилась ранним утром 29 июня в лес в Пышминском районе собирать ягоды.

На сборы она отправилась вместе с тремя подругами недалеко от деревни Чернышово. Но вернулись они порознь, все, кроме Светланы. Полицейские опросили односельчан, которые рассказали, что пропавшая незадолго до похода в лес жаловалась на приступы высокого давления и даже теряла сознание. Это же подтвердила ее 9-летняя дочь, которой Светлана обещала позвонить, но так и не вышла на связь.

Сыщики обнаружили в лесу рюкзак пропавшей, ее панаму и ведро с рассыпанными ягодами. Всего в поиске участвовало около 40 полицейских, также помогали и волонтеры.

Пропавшую нашли примерно в трех километрах от того места, где ранее нашли ее рюкзак.

- Обнаружил женщину сержант полиции из подразделения ППС ОВД Пышмы-сельской Евгений Метенев. Любительница ягод находилась в канаве и признаков жизни не подавала, хотя ее громко звали. Представители МВД вынуждены были вести ее под руки до бригады неотложки, так как было очевидно, что пострадавшей требуется медицинская помощь. Судя по внешним признакам, ее лицо сильно искусали комары, - рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По поискам полиции и волонтеров дан отбой. Личный состав и добровольцы возвращаются по местам дислокаций.

- Спасибо всем, кто оказал помощь полиции в розыске. Родные уже выразили благодарность сотрудникам ОВД за оперативную помощь, - заключил Валерий Горелых.

В это же время в Свердловской области продолжаются поиски 18-летней девушки. Анастасия Евдокимова живет в поселке Буланаш вместе с мужем и маленьким сыном. О ее местонахождении ничего не известно с 21 июня. В тот день она последний раз вышла на связь с мужем.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru