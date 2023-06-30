Объявлены номинанты главной Национальной промышленной премии Российской Федерации «Индустрия»

Вручение премии состоится 10 июля, в рамках Главной стратегической сессии ИННОПРОМ в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспертный совет по присуждению Национальной промышленной премии «Индустрия» по итогам рассмотрения большого количества заявок назвал пять номинантов: ООО «АКСАЛИТ Софт», ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО», АО «Пигмент», АО «Р-Фарм» и ООО «С3Д Лабс». Ежегодно заявки отправляют более 150 компаний, чьи проекты реализованы в гражданских отраслях.

Компания ООО «АКСАЛИТ Софт» представила на рассмотрение высокоскоростную гиперспектральную камеру ближнего ИК-диапазона 900–1700 нм. Конкурентное преимущество заключается в том, что это первая подобная камера, которая формирует изображения по 512 спектральным каналам. При ее создании не используются импортные детали — только российские.

Компания ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» создала модель коленного гидравлического модуля с системой, которая управляет фазой переноса и обеспечивает в фазе опоры поддержку благодаря высокому сопротивлению сгибанию. Технические решения, применяемые в конструкциях модулей для протезов нижних конечностей, обеспечивают безопасность пациентов, значительное снижение нагрузки на позвоночник и сохраненную конечность, формирование естественной походки.

Компания АО «Пигмент» разработала голубой фталоцианиновый пигмент, который пополнит линейку выпускаемой продукции для различных отраслей промышленности: лакокрасочных материалов всех видов, полимерных, полиграфических и строительных материалов, минеральных удобрений.

Группа компаний «Р-Фарм» предложила инновационный лекарственный препарат «Артлегиа» (международное непатентованное наименование — «Олокизумаб»). Он производится в России, на Ярославском заводе готовых лекарственных форм ГК «Р-Фарм», для пациентов с ревматоидным артритом. Препарат доказал свою эффективность в ходе проведения масштабной международной программы клинических исследований третьей фазы в 19 странах мира (в том числе в странах, входящих в Евразийский экономический союз, в США и Европе) с участием 2 440 пациентов.

ООО «С3Д Лабс» создала набор инструментов для разработчиков инженерного программного обеспечения, в том числе ключевой компонент — геометрическое ядро. Компания делает единственное в России и странах БРИКС коммерческое геометрическое ядро и одно из пяти ядер в мире, доступных для лицензирования.

Компании-номинанты получают возможность продолжить участие в конкурсе на присуждение звания лауреата премии «Индустрия» и представить свою инновационную продукцию на стенде Минпромторга России в рамках выставки ИННОПРОМ. В 2023 году торжественное вручение премии состоится в рамках Главной стратегической сессии ИННОПРОМ в Екатеринбурге 10 июля.