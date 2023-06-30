Волонтеры пристраивают животных, принадлежавших семье убитого шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

Всех питомцев забрали на передержку. Фото: благотворительный фонд «ЗООзащита»

В Екатеринбурге волонтеры пристраивают животных, которые принадлежали семье опекунов Наумовых. Накануне стало известно, что их сын Далер был убит, а тело ребенка полицейские нашли в гараже 29 июня. Причем, изначально мама мальчика заявляла, что Далер бесследно исчез 26 июня. Опекуну мальчика Веронике Наумовой предъявили обвинения в убийстве, мошенничестве и истязании. После жуткой трагедии около тысячи екатеринбуржцев несли цветы и игрушки к дому, где жил мальчик.

После трагедии стало известно, что в семье жили питомцы. Зоозащитники получили звонок от женщины, которая в свое время отдавала котенка в семью Наумовых. Она хотела забрать животное себе, однако найти его во дворе так и не смогла.

- Бывшей хозяйке навстречу выбежали голодный шпиц, метис шотландской вислоухой кошки, а также черный котик. Мы очень попросили ее не бросать животных. Она уведомила участкового, а затем забрала себе шпица. Кошку-щотландку взяла на передержку волонтер Евгения Ханипова. Коту и кошке нужно найти новых хозяев, - сообщают волонтеры благотворительного фонда «ЗООзащита».

Волонтеры уверяют, что кошка контактная и приучена к лотку. Ее стерилизуют. А котик, который жил в семье по возрасту примерно полугодовалый.

Но волонтеры также обеспокоены судьбой других животных, которых обнаружили на общих снимках семьи в соцсетях.

- На фото есть другие собаки - белый шпиц, сенбернар, хаски. Если кто-то знает их судьбу, возможно, забирал или покупал их у Наумовых, пожалуйста, дайте знать. Все переживают, а также хотят знать, что с питомцами все в порядке, - добавили зоозащитники.

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