Нашли рюкзак, панаму и ведро: полиция разыскивает свердловчанку, пропавшую в лесу

Светлана незадолго до похода в лес жаловалась на приступы высокого давления Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Пышминском районе Свердловской области 29 июня в лесу во время сбора ягод пропала 45-летняя Светлана Болотина. Как сообщил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, рано утром она отправилась с тремя подругами в лесной массив недалеко от деревни Чернышово. В тот же день они вернулись домой порознь все, кроме Светланы.

- Тревожное сообщение с просьбой оказать помощь в розыске 45-летней женщины в дежурную часть территориального ОВД поступило от одной из подруг сегодня в 01:10. Личный состав полиции поднят по сигналу «Сбор», - рассказал Валерий Горелых. - На данный момент в поиске задействовано порядка 40 представителей МВД. Помощь силовикам оказывают волонтеры, егеря и служебные собаки, обученные работе по следу.

Полицейские опросили односельчан, которые рассказали, что Светлана незадолго до похода в лес жаловалась на приступы высокого давления и даже теряла сознание. Кроме того, стало известно, что с женщиной в 12:30 в день пропажи разговаривала девятилетняя дочь. Светлана пожаловалась на самочувствие, пообещала позже перезвонить, но больше на связь не вышла.

Сыщики обнаружили в лесу рюкзак пропавшей, ее панаму и ведро с рассыпанными ягодами.

- Органы внутренних дел ведут проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение, - отметил полковник Горелых.

Светлана Болотина была одета в светлую куртку, темные спортивные брюки и белые кроссовки.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кто может располагать информацией об обстоятельствах пропажи женщины и возможном ее местонахождении, сообщить об этом по телефонам 8 (34372) 2-13-93 или 02.

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