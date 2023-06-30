Под Нижним Тагилом водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с автобусом

Погибшего из искореженного автомобиля доставали спасатели Фото: ГИБДД Нижнего Тагила
На 7 километре дороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу водитель легковушки влетел в автобус. ДТП произошло ночью 30 июня.
- Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 36 - летний мужчина, управляя автомобилем Geely GC6 двигаясь по автодороге со стороны Нижнего Тагила в сторону села Николо-Павловское допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении пассажирским автобусом Karosa под управлением 55 -летнего мужчины, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.
В результате ДТП автобус и Geely получили значительные повреждения. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Из искореженного автомобиля тело доставали спасатели.
Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»
- К месту ДТП незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли погибшего водителя, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель».
Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»
Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем легковушки находился житель Нижнего Тагила. Он неоднократно был судим. В том числе привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, оказалось, что у мужчины никогда не было водительских прав.
Был ли на этот раз трезв водитель легковушки, установит экспертиза.
Водитель автобуса двигался в сторону города один, так как высадил всех пассажиров в селе Николо - Павловское. Он сообщил, что никак не мог избежать столкновения, так как автомобиль изначально двигался по «встречке» без включенных фар.
По факту происшествия ведется расследование, по окончании которого будет установлена основная причина смертельного ДТП.
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила