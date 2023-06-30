Под Нижним Тагилом водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с автобусом

Погибшего из искореженного автомобиля доставали спасатели Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

На 7 километре дороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу водитель легковушки влетел в автобус. ДТП произошло ночью 30 июня.

- Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 36 - летний мужчина, управляя автомобилем Geely GC6 двигаясь по автодороге со стороны Нижнего Тагила в сторону села Николо-Павловское допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении пассажирским автобусом Karosa под управлением 55 -летнего мужчины, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате ДТП автобус и Geely получили значительные повреждения. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Из искореженного автомобиля тело доставали спасатели.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

- К месту ДТП незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли погибшего водителя, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель».

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем легковушки находился житель Нижнего Тагила. Он неоднократно был судим. В том числе привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, оказалось, что у мужчины никогда не было водительских прав.

Был ли на этот раз трезв водитель легковушки, установит экспертиза.

Водитель автобуса двигался в сторону города один, так как высадил всех пассажиров в селе Николо - Павловское. Он сообщил, что никак не мог избежать столкновения, так как автомобиль изначально двигался по «встречке» без включенных фар.

По факту происшествия ведется расследование, по окончании которого будет установлена основная причина смертельного ДТП.