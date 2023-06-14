«Я – ДОНОР!»: в Екатеринбурге стартовал социальный проект по развитию безвозмездного донорства крови

Фото: УГМК

Утром 14 июня в Международный день донора, в отделение переливания крови ОДКБ пришли первые добровольцы. Среди них те, кто уже сделал более 100 донаций, и новички.

На заполнение документов требуется не более 10 минут, затем – обязательные этапы «пути» донора: анализ крови из пальца, осмотр терапевта и чаепитие со сладостями. Процесс сдачи крови контролируют медики. Донорам вручили сувениры – значки и браслеты из фирменной линейки проекта «Я – ДОНОР!». В числе первых безвозмездных доноров была и Юлия Нутенко, директор Благотворительного фонда «Дети России», основанного УГМК.

Фото: УГМК

- Мы начинаем этот проект и надеемся, что он найдёт отклик в сердцах жителей нашего города и региона, – отметила Юлия Нутенко. – Сама решила пройти этот путь, путь донора впервые, чтобы лучше почувствовать и понять, чтобы подать пример. Надеюсь, ему последуют многие.

Организаторы отмечают: проект направлен на поддержку и популяризацию безвозмездного и регулярного донорства крови. Компоненты, которые получают из донорской крови, ежедневно необходимы маленьким пациентам Центра детской онкологии и гематологии, а также пациенткам Областного перинатального центра. 10 доноров в день – такое количество добровольцев необходимо для закрытия потребностей клиники и своевременной медицинской помощи.

Фото: УГМК

Безвозмездное донорство крови – практика, которая успешно реализуется во всём мире. В российских столицах также эффективно действуют проекты по поддержке этого направления. С сегодняшнего дня к городам, где внедрена система безвозмездного донорства крови, присоединился и Екатеринбург.

Для координации и создания единого реестра доноров с 13 июня начал работу сайт проекта «Я – ДОНОР». Создана система навигации, чтобы отделение переливания крови было легко найти. По словам руководства ОДКБ, в 2023 году в отделении переливания крови произведён ремонт и внедрены новые технологии. Теперь возможности – не хуже, чем в федеральных центрах.