Для пациентов ОДКБ устроили праздник в честь Дня защиты детей

Фото: пресс-служба УГМК

В День защиты детей Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК) провёл для пациентов Областной детской клинической больницы Екатеринбурга уличный праздник с играми, мастер-классами и, конечно, призами.

Утром у главного входа в больницу зазвучала весёлая музыка. В течение нескольких часов юные гости участвовали в конкурсах, создавали поделки: браслеты, игрушки, сувениры и картины. Детям вручили более 100 подарков – мячи, эко-конструкторы и, конечно, сладости.

Фото: пресс-служба УГМК

- Праздник мы проводим третий год, он стал традиционным, его ждут дети и взрослые, – отметила Юлия Нутенко, директор благотворительного фонда. – Цель – дарить улыбки, отличное настроение, яркие эмоции. Помочь скорее выздороветь. Наши главные «эксперты», маленькие гости, похоже, в восторге. Это самое важное.

Точно оценить, каков медицинский эффект от воздушных шаров, весёлых игр, песен, танцевальных флэш-мобов и подарков для здоровья маленьких пациентов, врачи не берутся. Но они уверены: такие мероприятия нужны.

Фото: пресс-служба УГМК

- Более десяти лет мы тесно сотрудничаем с Фондом «Дети России» по разным направлениям. – говорит Олег Аверьянов, главный врач ОДКБ. – Каждое мероприятие, которое проводим вместе, оставляет хорошие воспоминания и даёт заряд положительных эмоций. Правильный настрой – важное условие для успешного лечения.

В этот же день руководство ОДКБ провело встречу с друзьями и партнёрами. Благодарность за долгую успешную работу и совместные планы на ближайшее будущее: таков итог праздника.