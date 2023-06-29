Ребенок погиб еще в декабре 2022 года. Фото: соцсети

Последние новости о гибели шестилетнего мальчика Далера в Екатеринбурге – в публикации «КП-Екатеринбург».

ГДЕ НАШЛИ ПРОПАВШЕГО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ШЕСТИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

Утром 29 июня в Екатеринбурге полицейские нашли в частном металлическом гараже на Вторчермете тело 6-летнего мальчика Далера. Место, где в черной сумке спрятали тело ребенка, находится буквально в 320 метрах от дома, где в приемной семье жил ребенок.

По данным «КП-Екатеринбург» ребенок погиб еще в декабре 2022 года, однако опекун 34-летняя Виктория Наумова полгода скрывала гибель малыша от официальных органов.

Ориентировки на поиск мальчика расклеили по всему Екатеринбургу Фото: Алексей БУЛАТОВ

КТО ВИНОВАТ В СМЕРТИ ПРОПАВШЕГО МАЛЬЧИКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Официально обвинение пока никому не предъявлено. После исчезновения шестилетнего Далера следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего». Сначала уголовное дело было бесфигурантным.

Однако позже с опекуна Виктория Наумова получила статус подозреваемой, вечером 28 июня ее отправили в изолятор временного содержания. Ребенок мог погибнуть случайно, однако сокрытие тела – тоже преступление.

Кто виноват в гибели мальчика в Екатеринбурге – выяснит компетентное следствие.

Виктория Наумова задержана Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВИДЕО С МЕСТА УБИЙСТВА ПРОПАВШЕГО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МАЛЬЧИКА

Корреспонденты «КП-Екатеринбург» несколько дней работали на месте ЧП – у дома по улице Симферопольской на Вторчермете, где жил мальчик, а также у штаба поисковиков и полиции, которые работали в этом районе.

Сотрудники редакции сняли множество видео с места, где пропал шестилетний мальчик: мы пообщались с двоюродным братом ребенка, который почти не знал его, увидели, как люди организовали стихийный мемориал у дома на улице Симферопольской, о том, как на месте ЧП работали силовики.

29 июня уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что мужчину-опекуна (мужа Вероники Наумовой), который находится с февраля 2022 года, вернут домой для участия в следственных мероприятиях.

В поисках участвовали несколько поисковых отрядов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также всех детей, и родных, и приемных, забрали из семьи органы опеки. Сама Наумова свое задержание назвала «несправедливым».

В этот же день в отношении органов опеки Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В СКР по Свердловской области заявили, что именно из-за отсутствия должного контроля возникли условия для совершения тяжкого преступления.

К дому Далера несут цветы и игрушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Будет дана правовая оценка действиям или бездействиям должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей, - рассказали в СКР.

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