10 лет «Роснефть» исследует Арктику и опекает белых медведей

Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Сохранение природного богатства Арктики является приоритетным направлением для России. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском арктическом форуме-фестивале «Арктика. Лед тронулся» 22 июня 2023 года.

Ряд важных арктических исследований вошел в комплексную научно-экологическую программу компании «Роснефть». Этот проект реализуется уже 10 лет. Он направлен на изучение северных экосистем российской Арктики и защиту ее уникальных обитателей, среди которых – белые медведи. К слову, популяции этих крупных хищников занесены в Красную книгу РФ и находятся под защитой национального проекта «Экология».

Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

За время действия программы при Институте проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН был создан экспертный совет по белому медведю. Эксперты разработали актуальные для жителей Заполярья практические рекомендации, позволяющие избрать наиболее безопасную стратегию поведения при встрече с хищником в дикой природе. Кроме того, совет первым в мире научно обосновал критерии и правила содержания белых медведей в зоопарках.

Важно отметить, что «Роснефть» взяла под опеку 33 белых медведя, которые живут в 16 зоопарках страны. Компания финансирует кормление, уход, лечение и обновление вольеров полярных хищников.

Один из таких зоопарков – в Екатеринбурге. У каждого косолапого питомца здесь своя история появления.

Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Так, медведица Айна родилась в Пермском зоопарке у пожилой белой медведицы. И свердловский зоопарк стал для нее родным домом. Теперь и сама Айна находится в «солидном» возрасте – ей 23 года.

Совсем маленькая медведица Хатанга попала в Екатеринбургский зоопарк с архипелага Северная Земля. Ее маму в 2020 году убили браконьеры. Медвежонок не мог сам добывать пищу и защитить себя от опасностей. Поэтому специалисты - зоологи приняли решение забрать детеныша в зоопарк. Сначала в Московский, потом в Екатеринбургский. На уральской земле специально для Хатанги отстроили новенький просторный вольер. В нем есть все удобства: три бассейна, берлоги, горки, родовые, на случай пополнения, и даже галечный «пляж».

За 10-летний период изучения российской Арктики «Роснефть» совместно с ведущими профильными институтами страны организовала гидрометеорологические, геологические, биологические исследования, а также 40 экспедиций для изучения акваторий северных морей.

Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

По мнению ученых, постоянный экологический мониторинг видов-биоиндикаторов северных экосистем, в число которых входит и белый медведь, позволяет судить о состоянии арктического региона в целом. «Арктический научный центр» нефтегазовой компании продолжает наблюдения совместно со специалистами Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Сибирского федерального университета и других научных структур.