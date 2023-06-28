ГИБДД на выезде: инспекторы в Екатеринбурге выявили 20 автобусов с нарушениями

Автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы ― все гоняют по дорогам нашего региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области возросла тяжесть последствий ДТП по вине водителей пассажирского транспорта 26 ДТП за 5 месяцев, 3 человека погибли, 30 ранено. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, сотрудники ГИБДД вместе с ФСБ и Ространснадзором проводят в городах профилактические мероприятия, совещания с руководителями транспортных предприятий.

ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ

Мы видим общественный транспорт ежедневно. Автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы все гоняют по дорогам нашего региона. Последние, правда, по «выделенке», и с меньшим количеством маневров «колеса связаны» специальной полосой и рельсами.

Несмотря на то, что ДТП с общественным транспортом занимает незначительный процент от числа всех происшествий на дорогах, всего 1-2%, аварийность на дорогах действительно выросла. Об этом сказали в Госавтоинспекции Свердловской области во время совещания с руководителями автотранспортных предприятий.

- Почему-то подрезать на дороге водителя другого транспортного средства стало нормой. Эти и другие нарушения надо пресекать на корню. По итогам рейдов, можно уверенно сказать, что водителями общественного транспорта полностью игнорируются все возможные нормы, правила, требования безопасности как дорожного движения, так и перевозки пассажиров. Техосмотры автобусов не пройдены, тахографы не используются, а если используются, то с нарушениями, начиная от калибровки, заканчивая просроченными картами водителей. Даже молчу о нарушениях режима труда и отдыха, - сказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции Свердловской области Александр Порубенко.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, сотрудники ГИБДД вместе с ФСБ и Ространснадзором проводят в городах профилактические мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ОПРАВДЫВАЮТ ДОВЕРИЕ?

В прошлую пятницу, 23 июня в Екатеринбурге прошла Ural Music Night. Это ночь, когда город становится музыкой, правда, не для всех. Так, на площадке Госавтоинспекции города Екатеринбурга вместо зажигательных треков звучали строгие наставления по обеспечению на дорогах города безопасности. Внеплановое совещание с пассажироперевозчиками Екатеринбурга инициировало Управление Госавтоинспекции Свердловской области.

- Так как за третью декаду июня произошел всплеск ДТП по вине водителей автобусов, мы разобрали аварийные ситуации, выслушали руководителей пассажирских предприятий по принимаемым мерам к водителям, допустившим нарушения. В ходе совещания был запланирован выход сотрудников Госавтоинспекции во все автотранспортные предприятия Екатеринбурга для проведения инструктажей с водительским составом, разбора дорожно-транспортных ситуаций, нарушений ПДД, зафиксированных на видео. Будут приняты всевозможные меры для недопущения новых ДТП, - продолжает Порубенко.

И это не шутки: из 30 проверенных автобусов более 20 с нарушениями. В том числе было выявлено незаконное нахождение иностранных граждан на территории России.

- Мы обеспечиваем безопасность. Нам с вами люди доверили свою жизнь, которую такие нерадивые перевозчики подвергают опасности, - резюмировали в Госавтоинспекции Свердловской области.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

С «опасными» водителями борьба ведется регулярно. На дорогах проводятся рейды, в ходе которых фиксируются нарушения, применяются штрафные санкции, проводятся профилактические мероприятия. Так, например, за время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» с 6 по 8 июня проверено:

- 2324 автобуса

- 594 нарушения выявлено

- 114 автобусов неисправные

- 35 без техосмотра

- 3 автобуса задержаны и помещены на штрафстоянки

- 4 водителя не имели в/у

Отметим, что одна из мер по снижению аварийности с участием, в том числе, общественного транспорта, это обновление перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС. По техническим регламентам, амортизационный срок эксплуатации трамвая составляет 20 лет, троллейбуса – 12. По факту он превышен в разы: средний «возраст» трамваев в Екатеринбурге примерно 35-40 лет, троллейбусов – 22-25. Почти все машины выпущены в 1980-1990-е годы. Другими словами, практически весь подвижной состав самортизирован, хотя до сих пор на ходу. Их его бы не восстанавливать, а отправлять на покой.

- С 1 сентября в силу вступает обновленное положение по допуску транспортных средств в эксплуатацию. По сравнению с действующим аналогичным перечнем неисправностей стало больше, - говорят в Госавтоинспекции.

Среди новых неисправностей тормозной системы следующие:

- тормозные трубопроводы и шланги имеют перегибы, трещины, видимые перетирания, надрывы, разрезы, разрывы;

- неисправны средства сигнализации и контроля тормозных систем;

- детали тормозного привода имеют трещины или остаточную деформацию;

- неисправна антиблокировочная тормозная система, либо ее элементы не закреплены, имеются видимые повреждения и т. д.

Для системы рулевого управления тоже предусмотрены новые неисправности:

- подтекает гидравлическая жидкость в гидросистеме усилителя (определяется визуально);

- повреждены или отсутствуют детали крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма;

Несмотря на то, что ДТП с общественным транспортом занимает незначительный процент от числа всех происшествий на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

- руль с усилителем самопроизвольно поворачивается от нейтрального положения при работающем двигателе и т. д.

Добавлены неисправности внешних световых приборов:

- неисправна автоматическая система корректировки угла наклона фар;

- неисправны рассеиватели фар (в настоящее время запрет эксплуатации установлен только для случаев, когда рассеиватели вообще отсутствуют);

- при включении передачи заднего хода фонари заднего хода не включаются и не работают в постоянном режиме;

- при нажатии педали тормоза не работает сигнал торможения (так называемый стоп-сигнал);

Появился новый раздел «Обзорность автомобиля». Выезжать на автомобиле запрещено, если:

- у него отсутствуют стекла;

- установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность (за исключением зеркал заднего вида, стеклоочистителей, радиоантенн, обогревателей лобового стекла).

Появились и иные требования к безопасности, например, поездки запрещены, если есть видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя изоляции электрических проводов.

Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющим перевозку пассажиров, о неукоснительном соблюдении требований ПДД, обеспечении соответствия технического состояния ТС требованиям безопасности дорожного движения, о недопущении эксплуатации транспортных средств при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».