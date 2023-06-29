Как выбрать участок под строительство, чтобы потом не разочароваться

Фото: Домклик

Свой дом, газон, клумбы с цветами, пение птиц по утрам и шашлыки по выходным. Ну кто откажется от такой загородной идиллии? По статистике, подобные картины вдохновляют около трех четвертей россиян. Неудивительно, что ипотека на ИЖС чуть не каждый месяц ставит рекорды. Вот и в мае, по подсчетам аналитиков сервиса недвижимости Домклик от Сбера, количество выданных на строительство частных домов кредитов выросло на 56% по сравнению с апрелем. Популярность ИЖС растет практически во всех регионах России — спасибо за это льготной ипотеке.

Темпы строительства частных домов увеличились и в Свердловской области. С января по май 2023 года у нас введено в эксплуатацию 785 тыс. кв. метров загородной недвижимости, а в прошлом году за тот же период сдали всего 661 тыс. «квадратов». При этом путь к дому мечты начинается вовсе не с заливки фундамента, а с покупки земли. И очень важно, чтобы именно на этом этапе все было сделано правильно. Вместе с экспертами выяснили, на что нужно обратить внимание, выбирая участок под строительство частного дома.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ГДЕ ЖИТЬ БУДЕМ?

Первое, на что стоит смотреть, выбирая место для загородного счастья, — это удаленность от Екатеринбурга. Если вы работаете именно там или часто ездите по делам — не забирайтесь дальше 15–30 километров от города. И постарайтесь выбрать направление, откуда вам будет проще добираться до работы, а детям — до садика, школы или кружков. Даже если загородный дом станет вашим «запасным» адресом, вопрос транспортной доступности все равно имеет значение.

Если вы работаете (или если ваша городская квартира находится) в Пионерском поселке — ищите участок в районе Березовского, на Вторчермете — выбирайте участок по Полевскому тракту, на Ботанике — смотрите в сторону Челябинского тракта и далее по той же логике. Чем дальше от города, тем дороже обойдется каждая поездка, будь то личный автомобиль или общественный транспорт. И стройки это тоже касается, ведь предстоит платить за доставку строительных материалов, вызов спецтехники, доставку мебели.

Екатеринбург, ДНП Усадьба-Север. Фото: Домклик

УЗНАЕМ ПРО КАТЕГОРИИ

Итак, вам приглянулся конкретный земельный участок. Не упустите важный момент — проверьте категорию земли и вид разрешенного использования. Подробнее о том, какими они могут быть, советуем прочитать в журнале Домклик.

Если коротко, то построить жилой дом можно на землях населенных пунктов, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и садоводство. В последних двух случаях есть нюансы: и строить можно не все, и льготную ипотеку с таким участком получить почти нереально… Но если вы там все-таки построитесь и даже пропишетесь, это не гарантирует, что, например, вам удастся без проблем устроить ребенка в школу или детский сад. Кроме того, статус садового товарищества не предполагает, что к нему должна «прилагаться» социальная инфраструктура — садики, школы, поликлиники.

Другие категории и виды земель для строительства жилого дома не подходят. И лучше с этим не экспериментировать. Главная опасность — приобрести участок в какой-то из охранных зон (природоохранная, зона охраны объектов культурного наследия и т. п. — всего их насчитывается около 30 разновидностей), где земля в частной собственности быть может, но строительство на ней разрешается лишь с очень серьезными ограничениями. Поэтому, если в ваши планы входит обзавестись домом для постоянного проживания и не заработать при этом головной боли, лучше сразу смотреть только на участки под ИЖС. Широкий выбор таких вариантов есть на сервисе Домклик.

Фото: Домклик

ОПРЕДЕЛЯЕМ БЮДЖЕТ

Стоит заранее рассчитать, хватит ли вам средств на покупку земли, ведь участки под Екатеринбургом дорожают уже не первый год: на том же сервисе Домклик разброс цен — от 400 тысяч до нескольких миллионов. Один из самых популярных способов приобрести статус землевладельца — купить участок в ипотеку. Кстати, самые популярные программы льготных займов — «Семейная ипотека» (ставка в Сбере от 5,3%) и «Господдержка» (от 7,3%) — предусматривают возможность приобретения земли для дальнейшего строительства на ней дома.

Рассчитать ежемесячный платеж, сумму и срок ипотеки можно с помощью калькулятора Домклик.

Екатеринбург, улица Романтиков. Фото: Домклик

ПРОВЕРЯЕМ УЧАСТОК

Любой товар перед покупкой стоит проверить, и земельный участок — не исключение. Нужно обязательно поинтересоваться, есть ли планы на эту территорию у городских или областных властей. Вполне возможно, что через несколько лет здесь собираются строить скоростную магистраль. Важно проверить, не распространяются ли на участок какие-то ограничения с учетом природоохранных и других требований, нe нaxoдитcя ли земля в зaлoгe, apeндe или пoд apecтoм. Конечно, это далеко не все, что стоит выяснить перед сделкой, поэтому ловите подробную инструкцию от экспертов Домклик.

Собирая информацию про землю, не забывайте о продавце. Удостоверьтесь, есть ли у него права на землю, нет ли риска, что сделка будет оспорена, согласна ли «вторая половина» на продажу и так далее. Конечно, затребовать все необходимые документы можно и самим, но куда безопаснее обратиться за помощью к профессионалам — например, заказать подробную юридическую экспертизу.

Екатеринбург, коттеджный поселок Улесье. Фото: Домклик

УТОЧНЯЕМ ПРО МЕЖЕВАНИЕ

Если вы приехали смотреть участок, а его границы обозначены колышками, или вам просто говорят, что ваши владения будут где-то вот тут, «от дороги до того куста», требуйте документы. Важно убедиться, что ваша земля и по документам находится именно там, где вам ее показывали. И что это подтверждается данными ЕГРН. Проверить это можно, введя кадастровый номер участка на публичной кадастровой карте Росреестра. Для верности лучше провести межевание участка: уточнить и закрепить на местности границы земли. Подробнее о том, зачем это нужно и как это сделать — можно узнать здесь.

Свердловская область, Невьянский городской округ, посёлок Аять. Фото: Домклик

ДУМАЕМ О КОММУНИКАЦИЯХ

Выбирая участок, многие сосредоточены на вопросах, важных здесь и сейчас, — цена, направление, документы. Хотя именно сейчас нужно немного подумать о будущем: можно ли туда провести электричество, газ, воду, сколько времени на это уйдет и как дорого будет стоить. Будьте осторожны с обещаниями продавцов из серии «Газ проходит в 100 метрах от границы участка». То, что он там проходит, вовсе не гарантирует, что вы сможете к нему подключиться.

Главный совет: покупать землю стоит только после того, как вы будете твердо понимать (на основании изучения всех документов), каким образом и почем вы туда подтянете все необходимые вам коммуникации.

Екатеринбург, Звёздный переулок. Фото: Домклик

МЕЧТАЕМ АККУРАТНО

Хотите жить на берегу озера, реки или на опушке леса? Это красиво и романтично, но подумайте вот о чем: если земля находится неподалеку от водоема, то, скорее всего, грунтовые воды окажутся совсем рядом. При строительстве дома это обернется дополнительными расходами, а в дальнейшем возможны проблемы с вечно сырым подвалом. Ну а после того, как в этом году лесные пожары подошли почти вплотную к пригородам Екатеринбурга, дом на той самой опушке уже не кажется таким привлекательным.

Идеальный вариант — участок на высоком сухом, не болотистом месте. В идеале — ровный, без рвов и пригорков, квадратной формы. Кроме того, важен ровный рельеф — наличие перепадов высот может оказаться серьезной проблемой при строительстве дома.

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