Водитель «бешеной» Honda, сбивший трех человек в Екатеринбурге, попытался выйти на свободу

Владимиру Пузыреву осталось отбыть в колонии еще 1 год 11 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга сегодня, 27 июня, неожиданно вернулись к теме аварии, устроенной в ноябре 2018 года Владимиром Пузыревым. Управляя автомобилем, он выехал на тротуар на улице Фурманова и на большой скорости сбил мужчину и женщину с 2-летним мальчиком. Все пострадавшие получили тяжелые травмы.

В 2021 году Пузырева признали виновным в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью (п. «б», ч.3, ст. 111УК РФ) и в хулиганстве (п. «а», ч.1, ст. 213 УК РФ) и приговорили к 6,6 годам колонии строгого режима. Отбыв лишь часть наказания, он попытался выйти на свободу - ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. Заседание прошло сегодня.

- По состоянию на день рассмотрения ходатайства осужденного неотбытая им часть назначенного судом наказания составила 1 год 11 месяцев 22 дня, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Вину в совершенном преступлении осужденный признал лишь частично.

Авария произошла на улице Фурманова. Машина остановилась, лишь когда врезалась в светофор Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Представитель прокуратуры на заседании выступал против условно-досрочного освобождения Пузырева «по причине нестабильного поведения осужденного в период отбывания наказания». Также в надзорном ведомстве отметили, что осужденный не принял самостоятельно добровольных мер на погашение вреда, причиненного потерпевшим.

- Администрация исправительного учреждения также представила в суд мнение о нецелесообразности освобождения от отбывания наказания, - добавили в надзорном ведомстве.

В итоге суд отказал «водителю «бешеной» Honda» в УДО. Он продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима.

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