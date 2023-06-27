Полиция нашла трех девочек, избивавших школьницу на парковке торгового центра в Екатеринбурге

Девочку пинали ногами и били кулаком в лицо. Видео: telegram-канал «Бандитский центр»

Сотрудники полиции вычислили всех девочек, попавших на скандальное видео, снятое на парковке торгового центра Veer Mall. Жуткие кадры минувшим утром облетели соцсети на Урале. На них видно, как три школьницы избивают девочку-подростка, лежащую на земле. Как объяснили в полиции, видео было записано еще 30 марта.

- Пострадавшая не стала сообщать о нем ни родителям, ни полиции, - уточняют в УМВД России по Екатеринбургу. - После публикации видео в социальных сетях сотрудники отдела полиции № 14 зарегистрировали данную информацию и начали проверку. В ходе разбирательства личности всех несовершеннолетних были оперативно установлены.

Всем участницам видео от 16 до 17 лет. Они живут в Орджоникидзевском районе. Тех девушек, которые избивали сверстницу, привлекли к ответственности за побои и поставили на учет.

- Правоохранители предупреждают несовершеннолетних о необходимости следить за своим поведением, а их законных представителей - контролировать детей, - обращаются сотрудники УМВД России по Екатеринбургу.

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