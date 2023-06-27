Пока цветет: пять рецептов летнего чая

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Лето в самом разгаре, а это значит, что даже простой чай можно превратить в удивительный напиток, если в него добавить цветы или ягоды. Среди 100 рецептов чая в приложении Polaris IQ Home мы нашли сезонные варианты, которые поднимут ваше настроение. Начать приготавливать напиток можно прямо из книги рецептов, где под каждым из них есть активная кнопка «Старт».

Чайник Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home быстро подогреет воду до любого температурного режима.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ И ХРИЗАНТЕМЫ

Для начала предлагаем попробовать рецепт зеленого чая с засушенными бутонами хризантемы. Сделать напиток очень просто: заварите зеленый чай и оставьте его на пять минут. После этого добавьте бутоны хризантемы. Такой чай не только может стать гармоничным и красивым ритуалом, но и принести пользу.

РОМАШКИ, ЛАВАНДА И МЕЛИССА

В жаркий день здорово освежиться холодным напитком. Например, ромашково-лавандовым чаем с мелиссой. Для этого заварите листья мелиссы, цветки ромашки и веточки лаванды в разогретой до 80 °C воде. Когда чай остынет, процедите его и охлаждайте в холодильнике.

АРБУЗ И МЯТА

Если вы уже наелись свежих ягод, то настало время для экспериментов. Попробуйте арбузный зеленый чай. Для этого подогрейте воду до 80 °C и заварите чай. Остудите напиток до комнатной температуры и добавьте в него арбузный сок. Хорошо перемешайте и подавайте со льдом, кусочками арбуза и листьями мяты.

КЛУБНИКА И БАЗИЛИК

Еще одно гармоничное сочетание летних вкусов – клубника и базилик. Подогрейте воду до 80 °C и заварите зеленый чай. Измельчите клубнику в блендере и смешайте с сахаром. Добавьте в чай и остудите напиток. Подавайте с ягодами свежей клубники и базиликом.

ЯБЛОКО И ГРУША

Самые популярные фрукты летом – яблоко и груша. Если вы уже устали печь шарлотку и грушевый тарт, то попробуйте заварить фруктовый чай. Подогрейте воду до 90 °C и заварите красный чай. Затем добавьте в него нарезанные яблоко и грушу. Через несколько минут напиток можно подавать.

В приложении Polaris IQ Home есть и предустановленные программы для заваривания разных чаев, в том числе цветочного или травяного чая.

Чайник может управляться со смарт-часов и работать с голосовыми помощниками: Алиса от Яндекса, Маруся от VK и Салют от Сбера и Google-ассистент.

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