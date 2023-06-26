Николая Коляду оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение антитеррористических мер

Николай Коляда на заседании суда в 2018 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор «Коляда-театра», известный драматург Николай Коляда выплатит административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Такое наказание он получил за нарушение антитеррористических мер. Вердикт Фемиды огласили в судебном участке № 2 Кировского районного суда 26 июня.

- Сегодня рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Николая Коляды по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов». Назначено наказание в виде штрафа размером 30 тысяч рублей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

При этом сам драматург на заседание не пришел. Николай Коляда написал заявление о том, чтобы рассмотрение дела прошло без его участия.

Напомним о том, что в «Коляда-театр» нагрянули сотрудники ФСБ, стало известно еще 16 июня. Тогда проверки, как говорил сам Коляда, шли уже второй день.

- Меня снова будут судить как руководителя организации за то, что у меня в театре нет книги про терроризм, где бы все расписались, и за то, что сотрудникам не сообщаю, что делать при том, если найдут подозрительно тикающий предмет, что в театре нет металлоискателя и охраны, - писал Николай Коляда на своей странице во «Вконтакте».

Проверка началась после того, как в буфете театра на стулья подложили подозрительный пакет. На потенциально опасный предмет сотрудники театра никак не отреагировали.

Летом 2017 года Николая Коляду судили по делу о серьезном ДТП. Тогда театральный режиссер превысил скорость Renault Duster, но потерял управление: внедорожник закрутило, из-за чего в него врезался ехавший сзади Hyundai.

Драматург отделался испугом, а вот в другой иномарке пострадал пассажир. Он оказался в больнице. Тогда Коляду приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, запретив ему в этот срок выезжать за пределы Екатеринбурга и обязав каждый месяц отмечаться в полиции. Драматург также выплатил пострадавшему 400 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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