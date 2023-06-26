«Жена хочет знать, где ее супруг»: уральский «хакер» с ДЦП создал супербот-разведчик для вторых половинок

Александр знает языки программирования, делает сайты и уверенно работает в фотошопе. Фото: соцсети Александра Богомолкина

В Нижнем Тагиле живет 33-летний «хакер» Александр Богомолкин, освоивший самые популярные языки программирования, такие как JavaScript, Python, С++, HTML. IT-индустрия для него – любимое дело и заработок. При этом у мужчины тяжелая форма детского церебрального паралича.

Александр старается как можно чаще выходить на прогулку. Фото: соцсети Александра Богомолкина

Александр не может ходить и передвигается на своем «троне» - инвалидной коляске, а по дому - ползком. «КП-Екатеринбург» узнала, как Александру удалось стать разработчиком и почему он жаловался на работодателей в полицию.

«РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ ВСЕХ ОБГОНИТ»

Несмотря на особенности здоровья и врожденный ДЦП, Александр ищет в себе силы и знает, зачем живет. Ему трудно разговаривать, передвигаться. Шевелить Александр может только правой рукой. Тем не менее он окончил школу на дому, Нижнетагильский техникум и даже прошел обучающий курс в университете высоких технологий «Иннополис». Интерес к IT у Александра проснулся, когда друг показал ему парочку серверов. А дальше… понеслась, и он сам стал впитывать новые знания. Первые сайты он сделал для детского сада, в котором его мама работает воспитателем.

- В мою сторону недоброжелательных взглядов не было. Люди в моей жизни приходят и уходят, но я не грущу. На занятиях позволял одногруппникам списывать мои коды, когда они просили. Рожденный ползать – летать не может, но перегонит всех, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр. - Трудности были, но я их пережил. В 2009 году друг из Гомеля познакомил меня с работой на серверах. Так и затянуло. Потом поступили первые заказы. Я делал сайты, копался в кодах и был поглощен работой. Первый заказ был на заполнение сайта мебельного магазина. Не ел, не спал, постоянно работал. Я так и получал свои первые рубли.

Александр признается, что ему сложно устроиться на работу в компании. Фото: соцсети Александра Богомолкина

Александр живет со своей девушкой Светланой. У нее тоже есть особенности здоровья. Она в любую минуту готова ему прийти на помощь и поддержать.

- Мы познакомились с ней в социальных сетях. Решили пообщаться, поняли, что нам вместе будет веселей. Потом я заказал ей такси, чтобы она приехала ко мне в гости. Решили не расставаться. Моя девушка знает, что после работы мои мышцы очень напряжены, поэтому она всегда делает мне массаж. Я всегда чувствую ее заботу, - говорит Александр.

Александр и Светлана планируют пожениться. Фото: соцсети Александра Богомолкина

«НА ОЧЕРЕДИ – БОРЬБА С ФЕЙКАМИ»

Вскоре айтишник понял, что хочет выйти за рамки создания сайтов для компаний и работы в графических редакторах. И стал думать-гадать, как ему сделать свою платформу. Так и родился его проект.

- На запуск платформы ушло три года. Пришлось очень тщательно изучать законы, чтобы у меня в дальнейшем не было проблем. Содержать серверы - дорого. Принципиально, в создании бота нет чего-то нового. Система собирает всю информацию из открытых источников. Этой программой пользуются СМИ, полиция и ревнивые жены. Они часто хотят знать, где находится их муж и сколько раз он ходил в туалет, - объясняет Александр. – Основные мои заказы - дизайн-макеты. Пока с заказами негусто и мой основной доход - пенсия. Часто пользуюсь нейросетями и генерирую в них картинки и коды.

В будущем Александр мечтает создать свою школу айтишников. Фото: соцсети Александра Богомолкина

По словам Александра, у него есть мечта – открыть свою школу, где он будет обучать айтишников.

- Нашей стране как никогда нужны специалисты по кибербезопасности. Возможно, я бы создал бота, который бы боролся с фейками, анализировал и сравнивал данные. Но на содержание серверов нужны немалые деньги, - подчеркнул разработчик.

Заработок у айтишника небольшой и, что самое печальное, - нестабильный. В прошлом месяце он получил всего 500 рублей, в этом - 10 тысяч рублей. По словам Александра, на официальную работу в компании его не берут. Приходится искать подработку и заказчиков своими силами.

- Коммуналку оплати, продуктов возьми и что на саму жизнь останется? Инвалиды им не нужны, - с грустью говорит Александр. – Отказ за отказом получаю в свой адрес. Были случаи, когда я даже жаловался в полицию на работодателей. Они просто не платили мне зарплату за выполненную работу. Но своего я добился и получил зарплату 25 тысяч рублей.

Отдых на природе - одно из любимых развлечений айтишника. Фото: соцсети Александра Богомолкина

Александр, как и большинство из нас, рад бы ходить на представления, спектакли и в кинотеатры. Жить как все – одно из его главных желаний. Вот только домашние хлопоты и затянувшийся ремонт сильно ограничили его в развлечениях.

- Пока ни театров, ни кино. Надо бы завершить ремонт в квартире моей девушки. Нам нравится путешествовать. В этом году хотели поехать на озера. В том году отдыхали на Чусовой. Недавно обучение проходил по программированию, - говорит Александр.

А еще в планах Александра и Светланы узаконить свои отношения. Однако, у юристов насчет законности подобных сервисов однозначного ответа нет. Пока, по их мнению такие разработки находятся в «серой зоне».

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат:

- Есть одна известная российская платформа, аналогичная этому боту. Раньше она предоставляла информацию из закрытых источников. Сейчас нет однозначного ответа, что представляют собой эти источники и каким правом они регулируются. Сама идея агрегаторов информации хороша, на ней зарабатывают. Однако, одно дело если человек сам ее разместил о себе в тех же соцсетях. Если это условие соблюдено, то тогда нет чего-либо противозаконного. Если же эти данные собраны незаконно, в том числе из «слитых» баз, то здесь будут усматриваться многочисленные нарушения и уголовного кодекса, и действующего законодательства о персональных данных.

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