Все это время Николай жил за счет мамы девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга Николай Г. почти четверть века проведет за решеткой за многолетнее насилие над дочкой сожительницы. Как стало известно «КП-Екатеринбург», мужчину задержали в январе 2022 года после того, как 17-летняя девушка решилась обо всем рассказать своей тете. В свою очередь женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

По словам источника, знакомого с ходом расследования, в уголовном деле фигурировали 15 преступных эпизодов по статьям 131 УК «Изнасилование», 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» и 117 УК «Истязание». Семья проживала на Химмаше, а Николай часто оставался с девочкой наедине, так как нигде не работал.

- Ему тогда вменили преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Начав распутывать преступный клубок, сыщики вышли на ряд иных преступных эпизодов. Девочка подвергалась насилию на протяжении пяти лет. В итоге мужчину, который ранее был судим, вновь осудили, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

20 января Николая признали виновным и назначили ему 23 года лишения свободы. Однако по двум эпизодам истязания он был оправдан. Спустя четыре месяца Областной суд поставил точку в деле.

- На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы на срок 22 года 11 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в течении первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока наказания – в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Свердловского Областного суда.

После освобождения из колонии Николаю будет запрещено покидать жилье с 22:00 до 06:00. Также ему придется трижды в месяц отмечаться.

Напомним, что в Екатеринбурге по обвинению в педофилии арестовали 34-летнего репетитора по английскому языку.