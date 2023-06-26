«Пытались вышибать дверь монитором»: в Екатеринбурге подростки устроили погром в секс-шопе и унесли товар на 40 тысяч рублей

Подростки разбили входную дверь камнями. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге ночью 25 июня двое подростков устроили погром в магазине для взрослых. Они разбили входные стеклянные двери камнями и стали хозяйничать в торговом зале. Двое парней выносили игрушки для взрослых, средства контрацепции, электрошокеры. Не забыли дети и побаловать себя сладостями, которые нашли в зале. Подробности ограбления «КП-Екатеринбург» рассказал директор магазина Петр Медведев.

Судя по кадрам, один из налетчиков диктовал другому товары из списка, а второй покорно складывал их в рюкзак.

- Судя по голосу, это была молодежь 13-15 лет. Они разбили стеклянные двери камнями. Внутри зала начали громить склад. Они пытались вышибать дверь монитором. Не самое умное решение. С собой они забрали товары с витрины, средства контрацепции, лубриканты, возбуждающие гели. Прихватили электрошокер, мобильный телефон. Забрали печенье, которым мы угощаем покупателей, - говорит Петр Медведев. – Группа реагирования приехала, полицейские. Все отпечатки пальцев сняли.

По словам руководителя, общий ущерб без учета техники составил около 40 тысяч рублей.

- Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №1 УМВД, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, устанавливается ущерб, причиненный торговой точке.

Напомним, что это не первый случай ограбления точки. Еще осенью в этот же зал заглянул мужчина в Международный день секса. Он прихватил с собой деньги и интимный товар.

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