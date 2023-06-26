В Екатеринбурге пропал шестилетний ребенок

Поисками мальчика занимаются волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начались поиски шестилетнего мальчика. О местонахождении Далера Бобиева ничего не известно с 26 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 98 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы русы, стрижка короткая, - рассказали волонтеры.

Фото: «ЛизаАлерт»

На момент исчезновения мальчик был одет в черный комбинезон на молнии. А на ногах у ребенка были обуты текстильные кроссовки. Насколько известно, с собой у ребенка ничего нет.

- Ушел из дома сегодня. Выглядит младше своего возраста. Есть особенности в поведении, может находится в районе Вторчермет. Физически крепкий, может отойти далеко от дома, не понимает, что потерялся. Если к нему обратиться может назвать свое имя. В поисках заняты полиция, волонтеры, - добавили в «ЛизаАлерт».

Если вам известно, где может находиться Далер, сообщите об этом инфоргам «ЛизаАлерт» Ольге по номеру 89536069887 или Екатерине по номеру 89530530483. Также со всей имеющейся информацией вы можете обращаться в МВД, набрав 112.

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