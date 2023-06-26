Александру грозит до 20 лет заключения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Екатеринбурге продолжается расследование в отношении репетитора по английскому языку Александра Ж. Следственный комитет возбудил на него уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». В начале июня Чкаловский районный суд арестовал Александра на два месяца. Он попытался оспорить это решение, но областной суд отклонил эту апелляцию.

На данный момент репетитора обвиняют в насилии над маленькой девочкой. Но следствие полагает, что жертв может быть больше.

- За преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Ранее мужчина не судим, проживал в Екатеринбурге и не был женат, - пояснил источник в правоохранительных органах.

Лингвист любил посещать библиотеки и мог проводить по несколько часов в читательских залах, изучая научно-познавательную литературу. Особый у него вызывали детские книги и педагогика, рассказал «КП-Екатеринбург» на условиях анонимности сотрудники одной из библиотек города.

- Александр приходил примерно два раза в месяц. Абонемент оформил еще до пандемии. Кого я только за 15 лет тут не видел. Знаю, что ему как-то делали замечания за общение с детьми. Ему же много лет (34 года. – Прим. ред.), но со сверстниками он общаться не может. Хотя по умственным способностям у него нет проблем. Но разговаривает он, почему-то, только с детьми и пожилыми. Пусть полиция с ним разбирается, - рассказал собеседник «КП-Екатеринбург».

Известно, что после окончания вуза Александр несколько лет писал книгу. В ней он рассуждает об отношениях с детьми и методах воспитания. По словам нашего собеседника, Александр активно расхваливал свои труды среди несовершеннолетних.

- Я попытался читать его книгу, - вспоминает сотрудник библиотеки. - Но сразу сказал: «Это читать никто не будет». Мне первой главы хватило. Я ему также делал замечания. Объяснял, что из-за его общения с детьми за пределами библиотеки у людей могут возникнуть вопросы. Он же едва ли не всем [детям] говорил: «Скажите маме, чтобы прочитала мою книгу!».

Также наш собеседник добавил, что обвиняемый в преступлении против ребенка живет с родителями.

- У него не было денег даже на общественный транспорт. Раньше у него был детский самокат, но в последнее время он ходил пешком. С мамой он не общается, а отца обожает и гордится им.

Всех, кто располагает информацией о возможных преступлениях Александра, просят звонить по телефону 8-922-21-24-633.

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