«На съемки придется ходить в бронежилете»: гендиректор-драчун, избивший журналиста микрофоном, пойдет под суд

У журналистов врачи зафиксировали гематомы и ссадины. Фото: Алексей Булатов / Скриншот видео

В Екатеринбурге Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против генерального директора клининговой фирмы. Он обвиняется по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с насилием над журналистом, уничтожением и повреждением имущества» (часть 3 статьи 144 УК РФ).

Как рассказали в региональном СК, все произошло когда сотрудники информационного агентства «Контроль» пришли в офис клининговой компании . Журналисты хотели выяснить, почему сотрудникам не платят зарплату. Но гендиректор оказался появлению журналистов не рад. Сначала он настоятельно требовал их прекратить съемку, а потом и вовсе накинулся на нежданных гостей с кулаками. Мужчина выхватил у корреспондента микрофон и начал от всей души лупить им журналиста, а затем стал душить представителя прессы.

В драке пострадал как главный редактор издания, так и корреспондент.

Также пострадала техника. Как рассказали «КП-Екатеринбург» сотрудники «Контроля», поврежденным оказался микрофон и ЖК-экран на камере. Это парализовало работу всей редакции. На ремонт техники требуется около 100 тысяч рублей.

- Полиция приехала только спустя два часа в офис. Был нанесен удар в левый глаз кулаком. Также микрофоном ударили нашего корреспондента Владислава. Было страшно, но на примирение сторон мы не пошли. Даже после обещаний возместить ущерб за технику. Пока что снимаем сюжеты на телефон. После такого на съемки придется в бронежилетах ходить, - рассказал «КП-Екатеринбург» один из сотрудников информационного агентства «Контроль».

Как уверяют журналисты, от действий гендиректора-драчуна, напавшего на съемочную бригаду, пострадали 70 его сотрудников. Правда, СК пока называет меньшее число людей, не досчитавшихся зарплаты.

- По версии следствия, в 2022-2023 годах подозреваемый не выплачивал заработную плату работникам. По данному делу потерпевшими являются 17 человек. Остальные граждане, которым не выплачивалась зарплата на предприятии, как и сумма ущерба, устанавливаются, - сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

В прокуратуре Свердловской области добавили, что мужчине, напавшему на журналистов, грозит до шести лет колонии.

Кстати, сотрудники «Контроля» выложили ролик с дракой в Сеть. На YouTube он собрал более 3 тысяч просмотров.

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