На территории студенческого кампуса УрФУ высадили деревья

Отдельное внимание при возведении будущего кампуса уделяется вопросам озеленения территории и ландшафтного дизайна рекреационных зон. Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

В честь завершения строительства первой очереди кампуса Уральского федерального университета на его территории появилась липовая аллея. Генеральным подрядчиком строительства объектов студенческого городка в районе Новокольцовский является компания «Синара-Девелопмент».

В церемонии высадки деревьев приняли участие члены Наблюдательного совета УрФУ, руководители и сотрудники Группы Синара и компании «Синара-Девелопмент», студенты университета. Всего в рамках акции было посажено 30 лип мелколистных. Благодаря компактной овальной кроне и стройным стволам деревьев аллея станет ландшафтной доминантой территории студенческого городка.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Проект строительства кампуса УрФУ реализуется по поручению Президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты». Сегодня в кампусе УрФУ уже построены общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, до конца июня будут сданы общежития на 8,5 тыс. мест. На втором этапе реализации проекта будут возведены учебные корпусы Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Общая площадь объектов кампуса составит порядка 400 тыс. кв. м.

Отдельное внимание при возведении будущего кампуса уделяется вопросам озеленения территории и ландшафтного дизайна рекреационных зон. На площадке уже высажено более 25 тысяч кустарников и свыше тысячи деревьев.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

- Мы ставили перед собой задачу, чтобы Уральский федеральный университет стал одним из лучших высших учебных заведений страны. Достижение столь амбициозной цели невозможно без наличия современной материальной базы. Этому будет способствовать появление нового кампуса и новых общественных пространств, учебных корпусов. С возведением второй очереди кампуса при наличии серьезной научной базы и преподавательских кадров УрФУ станет точкой притяжения не только для молодых людей из нашего региона и России в целом, но и со всего мира, — подчеркнул первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий.

- Я буду поступать в магистратуру и планирую жить в новом кампусе. С нетерпением жду заселения. Здесь есть все необходимое для студентов, начиная с оснащенных комнат общежитий и спортивных площадок, заканчивая общественным центром с электронной библиотекой. Впечатлила система бронирования аудиторий, сами помещения тоже очень современные, в них можно располагаться со своими электронными устройствами, что очень важно для процесса обучения, — поделилась впечатлениями студентка химико-технологического института УрФУ Полина Волкова.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев отметил, что концепция кампуса предполагает возможность для студентов учиться, заниматься наукой и работать.

- Новый кампус позволит эффективно проводить процесс обучения и развивать научную сферу, третья составляющая — реализация проекта создания IT-парка «Космос» в непосредственной близости со студенческим городком. Первая очередь парка составит 30 тысяч квадратных метров на территории порядка 16 га. Это будут не только офисные, но и производственные помещения. По итогам в районе Новокольцовский будет создана уникальная локация, аналогов которой нет не только в регионе, но и в России, — рассказал он.