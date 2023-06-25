Режим был введен главой области 24 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отменен режим повышенной готовности, который объявили 24 июня. Такой указ 25 июня подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Режим повышенной готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отменен на территории Свердловской области, - рассказали в областном правительство.

С 25 июня органы управления и силы Свердловской областной подсистемы РСЧС перешли в режим повседневной деятельности.

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