Глюкоза в обтягивающем наряде зажгла на концерте в Екатеринбурге

Дождь не помешал артистке исполнить любимые хиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День молодежи Глюкоза (Наталья Ионова) дала бесплатный концерт в Парке Маяковского. Певица нарядилась в обтягивающий костюм и зажгла толпу. Танцевали как молодые люди, так и пенсионеры.

Для выступления певица выбрала обтягивающий наряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сцену автор хитов «Невеста», «Руки бедра» и «Снег идет» вышла в экстравагантном образе. Глюкоза надела черный обтягивающий костюм, оголяющий плечо, руку и живот. А на кисти у певицы красовалась перчатка.

Не смотря на промозглую погоду, певица смогла раскачать толпу своими танцами и исполнением любимых песен.

Глюкоза зажгла толпу Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Специально приехали на выступление Глюкозы с другого конца города, дождь вообще не мешает танцевать. Можно увидеть, что всем все нравится, все зажигают, - делится впечатлениями довольный горожанин. – Видно, что и певица старается, так танцует, так поет. Приятно наблюдать за талантливым человеком!

Екатеринбуржцы оценили вокальный талант певицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот раз Глюкоза исполнила треки «Свадьба», «Танцуй, Россия» и «СПАМ». Однако в День молодежи от танцев не отлынивали и люди постарше. Пенсионеры развернули свой танцпол недалеко от сцены, где выступала артистка.

На концерт пришли люди всех возрастов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионеры пустились в пляс недалеко от сцены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под конец концерта непогода настигла ЦПКиО. Но даже это не помешало екатеринбуржцам зажигать под любимые хиты. Толпа продолжала ликовать и аплодировать Глюкозе под проливным дождем. Тысячи уральцев веселились во время выступления певицы.

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