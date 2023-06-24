По словам главы региона, ситуация на Среднем Урале под контролем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые высказался о военном мятеже. По словам главы Среднего Урала, обстановка в регионе под контролем.

- Еще много месяцев назад я говорил, что Пригожин - это большая проблема, которую рано или поздно придется решать. Армия должна быть государственной. Только так она сможет защитить людей, а не будет пытаться подчинить их себе. В итоге Пригожин устроил попытку госпереворота. И что происходит из того, о чем я не говорил?- заявил губернатор Свердловской области.

Напомним, что ранее в поддержку президента России Владимира Путина выступила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. А также полпред в УрФО Владимир Якушев. С 24 июня в регионе действует режим повышенной готовности.

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