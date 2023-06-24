24 июня указ подписал Евгений Куйвашев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности. Указ об этом 24 июня подписал губернатор Евгений Куйвашев. Контроль за выполнением указа рекомендовано обеспечить силам регионального главка МЧС.
- Министерствам и ведомствам, а также муниципальным администрациям региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий, - пояснили в департаменте информационной политики области.
Напомним, что ранее полпред в УрФО Владимир Якушев призвал уральцев сплотиться и не допустить распространения мятежа.
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