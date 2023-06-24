Полпред напомнил, что только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выступил с заявлением в поддержку президента Владимира Путина.

Он также призвал уральцев сплотиться и не допустить распространения мятежа. А также напомнил о том, что только приказы Верховного Главнокомандующего имеют легитимность.

- Сегодня для страны нет ничего важнее победы. Достичь ее можно только одним способом: через единство. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации - значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы. Это значит предать Россию и ее граждан, - заявил Владимир Якушев.

Напомним, что утром 24 июня Владимир Путин выступил с заявлением. В Москве и нескольких регионах страны был введен режим контртеррористической операции.

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