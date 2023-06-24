Парень два года выдавал себя за тайного агента Фото: предоставлено Ульяной Соколовской

Приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга 28-летнему Александру Нечипуренко, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере, обжаловали. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила бывшая девушка осужденного Ульяна Соколовская. Информация также появилась в картотеке суда.

Нечипуренко был приговорен к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Суд пришел к выводу, что в 2017 году Александр под ложным предлогом заставил мать возлюбленной переписать на него квартиру. На протяжении двух лет он представлялся «агентом ФСБ». А также подвергал девушку «испытаниям» под предлогом прохождения вербовки в спецслужбы. По словам Ульяны, ей приходилось пить собственную кровь и учится прокалывать кожу иглами.

- С приговором суда не согласны. Считаем, что наказание, назначенное Нечипоренко является чрезмерно мягким, не соответствующим обстоятельствам совершения преступления. По делу состоялось 22 заседания. Каждый раз судебные заседания откладывались по причине «обострения» заболевания Александра. Только после того как представителем потерпевшей были направлены жалобы в министерство здравоохранения по Свердловской области дело сдвинулось с мертвой точки, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ульяна Соколовская.

Ранее адвокат Александра Нечипуренко объяснил, почему суд посчитал возможным назначить ему такое мягкое наказание. На это повлияло состояние здоровья подсудимого.

- Согласно приговора суда в отношении Александр Нечипуренко, который постановил судья Мурашов А.В Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, смягчающими обстоятельствами в соответствии статьей 64 УК РФ признаются и учитываются наличие постоянного местожительства, регистрации, трудоустройства, положительно характеризующийся материал, состояние здоровье.

Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.