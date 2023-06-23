Вся кровля охвачена огнем, эвакуировано 65 человек: в Первоуральске загорелся пятиэтажный дом

Огонь захватил крышу здания Фото: Инцидент.Первоуральск, vk.com/inc196

Очевидцы сообщают о ЧП, случившемся в пятницу вечером, 23 июня, в Первоуральске. На улице Ильича загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя охватило крышу здания. К нему стали съезжаются службы спасения. Как позже прокомментировали в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21.56.

- Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля 5-этажного жилого дома, по оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров Фото: Инцидент.Первоуральск, vk.com/inc196

На месте ЧП работают 19 сотрудников МЧС. Прибыло десять машин пожарно-спасательной техники. Из дома пожарные эвакуировали 53 человека, включая девять детей.

- Еще 12 человек, в том числе четыре ребенка, спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало, - добавляют в МЧС

Из дома пожарные эвакуировали 53 человека Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К 23.47 в МЧС сообщили, что пожар был локализован. Огонь успел распространиться на площадь в 450 квадратных метров. Борьба с пламенем продолжается. Для жителей дома готовится пункт временного размещения.