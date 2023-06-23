«Вернись, мы тебя очень любим!»: бабушка 12-летнего мальчика, пропавшего две недели назад, обратилась к внуку с трогательным посланием

Мальчик не выходит на связь с 10 июня. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме ищут 12-летнего Станислава Остякова, который ушел из дома еще 10 июня и до сих пор не вернулся. Бабушка мальчика Татьяна Николаевна рассказала «КП-Екатеринбург» подробности исчезновения и обратилась к внуку.

По ее словам, у подростка сложились непростые отношения с отцом и его гражданской женой. Несколько лет назад родная мама мальчика умерла. Спустя некоторое время отец Станислава начал жить с другой женщиной. Но отношения у мальчика с мачехой не сложились.

- В тот день они поругались. Стас попросил ее дать телефон, чтобы он мог позвонить отцу, так как его телефон украли. Но между ними произошла ссора. Стас начал собираться. Он даже сказал своей собаке что-то вроде: «Вот видишь, я ухожу, а меня никто не остановит». Но на это не обратили внимание. В итоге он ушел, - поделилась с «КП-Екатеринбург» бабушка Станислава.

Позже этот разговор Татьяне Николаевне передала мачеха Станислава.

Бабушка добавила, что подросток очень тяжело переживал смерть матери, а затем и появление нового человека в семье.

Сам по себе школьник добрый и отзывчивый, все проблемы, по словам Татьяны Николаевны, происходили из-за ссор с мачехой и холодного отношения со стороны отца.

- Он ее даже мамой называл, несмотря на конфликты. Мы тут все на иголках сидим, переживаем ужасно. С нами - с бабушкой и дедушкой - у него хорошие отношения, к нам он часто приезжает, находит в общении с нами отдушину, помогает по дому, - делится бабушка подростка.

Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"

Женщина надеется, что ее внук прочитает эту статью и решит вернуться.

- Стасик, мы тебя с дедушкой очень любим, поэтому вернись! Если ты не хочешь приходить домой, приходи к нам. Мы будем счастливы, нас ужасно беспокоит твое отсутствие, - обратилась к внуку бабушка.

Мальчик в день пропажи был одет в черную куртку, черные брюки, кроссовки черно-белого цвета на шнурках (на одной ноге шнурки черного цвета, на другой ноге белого). Поисками занимаются поисково-спасательные отряды и сотрудники полиции.

В полиции отмечали, что по характеру подросток активный, добрый, дружелюбный и отзывчивый.

Если вы знаете, где может находиться мальчик, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.

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