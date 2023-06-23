Соглашения с 30 уральскими первокурсниками определили их профессиональное будущее

Фото: пресс-служба РУСАЛ

Потребность в кадрах для свердловской промышленности, по данным статистики за 1 квартал 2023 года, составляет около 15 тысяч человек.

Чтобы восполнить этот дефицит, ряд корпораций и предприятий подключился к процессу подготовки необходимых квалифицированных специалистов в учебных заведениях региона.

Год назад в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области по федеральному проекту «Профессионалитет» было подписано первое соглашение о партнерстве в создании и развитии образовательно-производственного кластера между промышленными предприятиями и колледжами.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

– Это то, что необходимо нашим выпускникам с точки зрения получения навыков для нужд предприятий и организаций. Это точечный подход к подготовке кадров – для конкретного производства, для конкретного участка, – отметил министр образования региона Юрий Биктуганов.

Сегодня в числе партнеров в регионе действуют такие крупные компании, как РУСАЛ, ВСМПО-АВИСМА, «Уралгидромаш», «Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского» и многие другие.

КЛАСТЕР

По проекту «Профессионалитет» РУСАЛ объединил четыре свердловских колледжа в металлургический образовательный кластер. И привлек для его развития 206 млн рублей, в том числе 100 млн из федерального бюджета.

Благодаря проекту студенты заключают целевые соглашения с будущим работодателем. После получения актуальной профессии и необходимых компетенций они придут работать на предприятия компании.

Фото: пресс-служба РУСАЛ

СОГЛАШЕНИЯ

В июне 2023 года целевые соглашения с компанией РУСАЛ заключили 30 первокурсников Североуральского политехникума. Через 3 года обучения они начнут трудиться на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) и филиале «Инжиниринг. Строительство. Обслуживание» (ИСО).

Соглашения будущим ремонтникам горного оборудования, электрогазосварщикам и техникам-электрикам-электромеханикам торжественно вручил директор по персоналу СУБРа Константин Малахов.

– Студентам программы «Профессионалитет» компания РУСАЛ будет выплачивать именные стипендии, обеспечит прохождение производственных практик на промплощадке и в дальнейшем трудоустроит в подразделения СУБРа и филиала ИСО в Североуральске, – отметил Константин Малахов.

НА ПРЕДПРИЯТИИ

Чтобы получить общее представление о своем профессиональном будущем на производстве, студенты политехникума прошли экскурсию на СУБРе. Ребята познакомились со структурой предприятия. В музее истории и славы узнали о героическом прошлом и трудовом настоящем СУБРа. Лидеры Молодежного совета рассказали о перспективах профессионального роста и общественной жизни.

– На экскурсии по СУБРу я узнал, какая большая и серьезная компания РУСАЛ. И убедился в своем решении: хочу и планирую работать здесь, – поделился впечатлениями первокурсник Никита Позняк.