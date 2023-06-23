Продемонстрирована готовность всех объектов к проведению Международного фестиваля университетского спорта

На финальной стадии сдачи - работы по благоустройству территории и улично-дорожной сети. Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Деревню Международного фестиваля университетского спорта, построенную в районе Новокольцовский, посетили представители федеральных и региональных СМИ. Генеральным подрядчиком строительства объектов является компания «Синара-Девелопмент».

В настоящий момент все объекты, которые в августе 2023 года будут задействованы в проведении студенческих соревнований, готовы. На финальной стадии сдачи - работы по благоустройству территории и улично-дорожной сети.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

В ходе пресс-тура гости осмотрели общественный центр общей площадью 35 тысяч кв. м, в котором во время соревнований разместятся центр приветствия и аккредитации, офисы делегаций, блок общественного питания, спортивный манеж, который при необходимости трансформируется в фудкорт. На сегодня объект полностью готов к работе, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

В комплексе общежитий гостям продемонстрировали комнаты, в которых будут жить спортсмены. В каждой студии, оснащенной необходимой мебелью и техникой, есть кухонная ниша, прихожая и душевая. На всех этажах предусмотрены зоны для стирки, сушки и глажки белья, кроссовая, места отдыха. Два общежития, где с комфортом разместятся участники фестиваля, уже введены в эксплуатацию, ведется укомплектование комнат бытовыми принадлежностями.

Отдельное внимание делегация уделила Дворцу водных видов спорта, где во время фестиваля пройдут соревнования по плаванию и прыжкам в воду. Общая площадь сооружения составляет более 61 тысячи кв.м, это самый современный плавательный комплекс в стране.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

«До фестиваля осталось меньше 60 дней, все уже на финишной прямой. Деревня фестиваля готова. Мы со строителями принимаем помещения. Они вложили в этот проект огромные возможности. Общежития мы дооснастим под тот уровень, который необходим для приема спортсменов соревнований. Параллельно идут работы по проверке всех объектов и их адаптации по окончании фестиваля, готовность - высокая. Так, например, Дворец водных видов спорта уже в эти выходные примет первые соревнования - чемпионат России по прыжкам в воду. Ждем зрителей на трибунах», - отметил директор департамента управления объектами Международного фестиваля университетского спорта Иван Манжаров.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

- Деревня фестиваля готова к приему участников, ведется тестирование систем безопасности и жизнеобеспечения объектов. Я уверен, что студенческие соревнования пройдут на высоком уровне и оставят самые приятные впечатления у участников. Но любой праздник проходит, а дальше нужно думать, как объекты встроить в материю городской среды. Режим наследия для спортивной деревни был проработан еще на начальной стадии проекта. Например, Дворец водных видов спорта после фестиваля станет доступен для горожан. «Большой воды» (бассейнов олимпийского размера) в Екатеринбурге всегда не хватало. С учетом ввода Дворца эту потребность горожан мы закрыли. Даже начальный период его эксплуатации показывает, что объект пользуется мегапопулярностью. Здесь уже активно занимаются воспитанники детских секций, - сказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Остальные объекты деревни фестиваля – пять комплексов общежитий, общественный и медицинский центры, тренировочное поле – станут основой кампуса Уральского федерального университета – центра цифровой трансформации региона.