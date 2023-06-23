Современный врач, будь готов! Свердловское здравоохранение меняет векторы и тренды

«Комсомольская правда» посвятила Дню медицинского работника тему очередного круглого стола «Современный врач – кто он?» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» посвятила Дню медицинского работника тему очередного круглого стола «Современный врач – кто он?».

Руководители и специалисты сферы здравоохранения Среднего Урала собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы о восполнении дефицита медицинских работников. Мероприятие состоялось 21 июня 2023 года в отеле «Вознесенский» в Екатеринбурге.

О том, как реализуется кадровая политика в ходе реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи, рассказала замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

– По данным статистики, в нашей области на одного врача приходится 2,7 единиц среднего медперсонала. Дефицит врачей составляет 10%, а среднего медперсонала – 7 %. При этом свердловские больницы обеспечены медкадрами на 8% выше, чем в среднем по стране, – отметила Екатерина Ютяева.

Руководители и специалисты сферы здравоохранения Среднего Урала собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы о восполнении дефицита медицинских работников Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Стимулом для медработников в селах и малых городах Свердловской области становятся меры поддержки. Среди них – программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним сельским врачам при трудоустройстве выплачивается 1,5 млн рублей, а фельдшерам – 750 тыс. рублей. В городах с населением менее 50 тыс. человек выплата новым врачам составляет 1 млн. рублей, фельдшерам – 500 тысяч. В 2022 году такую поддержку получили 162 человека.

Выдаются жилищные сертификаты медработникам, которые трудоустраиваются в населенные пункты с населением до 40 тыс. человек. С 2020 года по 2022 год такие сертификаты получили 110 медработников. Также предоставляются подъемные, оплачивается аренда жилья.

Екатерина Ютяева рассказала о реализации проекта государственно-частного партнерства с участием предприятий и органов госвласти. Например, Уральская горно-металлургическая компания в территориях своего присутствия реализует программы финансовой поддержки, а также выделяет медработникам дополнительные средства к окладу. А со следующего года запустит в действие программу строительства жилья для медработников.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

О целях реформ и новаций в системе регионального здравоохранения рассказала председатель Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Свердловской области», генеральный директор АО «Центр семейной медицины» Диляра Медведская.

– В марте 2023 года на Форуме «Здоровое общество» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил шесть основных трендов в организации системы здравоохранения. Это тренд на инфраструктуру, науку и технологии; цифровую трансформацию; развитие кадрового потенциала; научную организацию труда; аналитику «больших данных»; фокус на человека, – перечислила Диляра Медведская.

Мероприятие состоялось 21 июня 2023 года в отеле «Вознесенский» в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние 25 лет здравоохранение и его инфраструктура существенно изменились. Появились новые отделения интервенционной кардиологии и неврологии, ПЭТ-отделения, реабилитации и другие, связанные с новыми медтехнологиями.

– С появлением новых капиталоемких отделений рутинные технологии становятся неактуальными, что вызывает бурю эмоций среди персонала, – подчеркнула Диляра Медведская. – Но все мы хотим, чтобы нам предоставляли медпомощь на качественном уровне. Пути назад нет. Например, если раньше инфаркт миокарда лечили 30 дней, то сейчас, после коронарографии и стентирования, пациент на третий день идет домой. Меняются технологии. Появляются новые специальности. Развитие направления реабилитации за 10 лет привело к тому, что многие терапевты, неврологи и другие специалисты переучились на реабилитологов. Многие специалисты меняют свои направления.

Тренд на профилактику позволяет выявлять заболевания на ранних этапах, прогнозировать и улучшать исход заболевания. Профосмотры и наблюдения меняют организацию работы в поликлиниках.

Тренд ориентации на человека предполагает пациентоцентричность. То есть врач должен составлять персональный маршрут пациента с учетом его особенностей.

Все новые тренды изменяют организацию работы больниц и поликлиник. И медработники должны быть готовы к трансформациям.

БУДУЩИЕ ВРАЧИ

Меняет свои векторы и медицинское образование. Об этом рассказала проректор по образовательной деятельности и молодежной политике Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Татьяна Бородулина.

Она отметила о пользе ранней профориентации школьников, которые начали учиться в медклассах на базе школ и ресурсных центров. Так, в Екатеринбурге в медицинских классах и в двух ресурсных центрах при поддержке УГМУ ребята после 9 класса проходят углубленное изучение предметов, необходимых в вузе.

Стимулом для медработников в селах и малых городах Свердловской области становятся меры поддержки Фото: Алексей БУЛАТОВ

– В медицине случайных людей не бывает. Абитуриент должен быть ориентирован на профессию, – подчеркнула Татьяна Бородулина.

Новый вектор технологий позволяет будущим специалистам в сфере здравоохранения двигаться в соответствии с вызовами времени.

Если в 90-е годы обучение шло «у постели больного», то сегодня студенты отрабатывают навыки с помощью симуляционных технологий и высокотехнологичных тренажеров. Студенты овладевают профессиональными и надпрофессиональными компетенциями (коммуникативными, цифровыми, управленческими, лингвистическими, исследовательскими и др.). В университете открыта цифровая кафедра, где более 300 студентов изучают медицинские информационные системы, языки программирования, учатся работать с большими данными.

– Сегодня по программам специалитета 75-80% контрольных цифр приема составляют целевые места. То есть абитуриенты заключают договоры с медучреждениями, в которые вернутся работать после окончания вуза. В ординатуре, где можно получить узкую специальность, практически все места целевые. Подготовка кадров осуществляется в соответствии с вызовами и изменениями, как в образовании, так и в здравоохранении, – резюмировала Татьяна Бородулина.

К ЦЕЛИ

Участники круглого стола убеждены, что кадровая политика и меры поддержки, принятые в Свердловской области, должны постепенно изменить ситуацию и привести к желаемому результату. Ранняя профориентация, целевое обучение, новые технологии, финансовая помощь молодым специалистам, стимулирование труда и создание условий для жизни в городах и селах, несомненно, будут возвращать выпускников медицинских образовательных учреждений в родные края. Здесь очень ждут современных врачей и медработников.