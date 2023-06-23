Александр признался, что испытывает проблемы в общении с девушками Фото: соцсети

Екатеринбуржец Александр Ж., которого арестовали по обвинению в насилии над девочкой, оказался автором книги об отношениях с детьми. Ссылку на нее он опубликовал у себя на странице в соцсети. В своей книге репетитор по английскому языку рассуждает о воспитании детей, значении фильмов и компьютерных игр. А также рассказывает, как над ним издевались в детстве.

По данным «КП-Екатеринбург», 34-летнего жителя Орджоникидзевского района отправили в СИЗО 4 июня. Спустя три недели Следственный комитет опубликовал ориентировку с фотографией Александра. Следствие полагает, что жертв среди детей может быть больше.

На репетитора завели уголовное дело по четвертой части статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». По ней Александру грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

- Заявление от родителей несовершеннолетней поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района. Сотрудники территориального ОВД задержали фигуранта. После проведения первоочередных мероприятий он был передан следователям СКР, - сообщили в полиции Екатеринбурга.

В своей книге Александр, в частности, описывает значение половой жизни для человека. Он утверждает, что ее отсутствие влечет за собой «психическое напряжение».

«Природа велит нам реально осуществлять или хотя бы имитировать процесс передачи генов, награждая нас релаксацией за это и наказывая нарастанием психического напряжения за отказ заниматься сексом», - пишет обвиняемый, добавляя, в случае неудовлетворенности снять напряжение он готов с помощью любых доступных средств.

Один из приятелей задержанного рассказывала, что наблюдал за ним некоторые странности. К слову, в 2019 году Александр работал вожатым в детском лагере под Екатеринбургом. По словам коллег, дети не уважали его и часто унижали.

- Он был замкнут, явно имелись какие-то психологические проблемы, не могу утверждать точно. Но, думаю, над ним издевались в детстве. В лагере пару раз дети могли закидать его яйцами, облить водой. Не уважали его. Обида и злость внутренняя явно была, педантичная личность, - рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый Александра.

Всех, кто может помочь следствию, просят звонить по номеру: 8-922-21-24-633.

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