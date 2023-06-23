Автобус свяжет кампус УрФУ на окраине Екатеринбурга с наземным метро

Часть студентов переедет в Новокольцовский в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о новых мерах поддержки студентов УрФУ, которые уже с сентября переедут в новые общежития в Новокольцовском микрорайоне на краю города. По его словам, молодым людям обеспечат транспортную связь между кампусом и станцией наземного метро.

- Сегодня мы обсудили обеспечение кампуса автобусным сообщением с одним из остановочных пунктов наземного метро, введение единого билета и проездного на поездки «автобус + электричка», - пишет глава города в своем Telegram-канале.

Кроме того, Алексей Орлов утвердил проект планировки межевания линии Наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово». Им уже подписано соответствующее постановление.

- Это очередной шаг в формировании мощной транспортной связи с активно развивающимися площадками Новокольцовского микрорайона, складскими и логистическими объектами юго-восточного промышленного узла города и авиационным хабом Урала. Микрорайон растет стремительно, востребованность общественного транспорта стремительно увеличивается, - заключил мэр Екатеринбурга в своем посте.

Кампус находится возле Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

До этого в городской администрации придумали и другие варианты, которые помогут развить транспортную систему в новом микрорайоне. Там решили изменить маршрут сразу четырех автобусов, которые станут заезжать в новый микрорайон.

Под изменение попали автобусы №65 «Ж/д вокзал – А/э Кольцово – п. Кольцово», №01 «Метро Ботаническая – Аэропорт ст. Кольцово», №44 «Метро Ботаническая – Компрессорный» и №56 «7 Ключей (Тагильский Подход) – Птицефабрика».

Студенты оценили новые комнаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях студентов, которые сильно возмущались и даже запустили петицию против переселения в новые общежития, свозили туда на экскурсию. Часть обучающихся в УрФУ изменили свое негативное отношение, отметив, что жить в новых комнатах будет комфортно, если транспортная система действительно будет налажена. Проблему с отсутствием магазинов и аптек в администрации вуза намерены временно решить с помощью сервисов доставки.

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