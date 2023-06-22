«С собой ношу вещи для роддома»: певица из Нижнего Тагила выйдет на сцену на девятом месяце беременности

Своего первого сына исполнительница родила спустя шесть дней с момента выступления на сцене. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа TANATA

Автор песен и главная вокалистка группы TANATA Ольга Тарасова выступит на музыкальном фестивале Ural Music Night. При этом, тагильчанка находится на 37-ой неделе беременности. Но отступать Ольга не намерена, и заявилась на одну сцену с хэдлайнерами. На случай внезапного визита в роддом во время выступления она придумала «План Б».

«КП-Екатеринбург» узнала у Ольги Тарасовой, как проходит подготовка группы к выходу на сцену и как беременность повлияла на творчество.

«РОДИТЕЛЯМ О ВЫСТУПЛЕНИИ НЕ ГОВОРИЛА»

Ольга Тарасова признается, что ее родители даже не знают о том, что она выступает на фестивале. Не желает, чтобы они переживали за ее здоровье и малыша. С музыкой жизнь Ольги Тарасовой связана почти многие годы.

Она работает руководителем объединения в городском Дворце молодежи. В семье подрастает четырехлетний сынишка. Кстати, Ольга в первую беременность выступала на восьмом месяце беременности. И по ее ощущениям, организм с нагрузкой вполне справлялся. Поэтому, на подобные авантюры исполнительница решается не впервые.

- Я ориентируюсь на свое самочувствие. Муж повезет меня в Екатеринбург, он не очень одобряет мое решение. Но он знает, как долго я шла к этому выступлению, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ольга. – В первую беременность я была готова выступать. На это и сейчас себя настраиваю. Репетиции идут по три часа, а то и больше. Мы много работали над нашими образами. Ведь в положении непросто найти подходящий костюм. Нужно, чтобы он гармонично смотрелся с нарядами всей команды. С миру по нитке, все образы собрали и готовы к выходу на сцену.

Иногда на репетициях Ольга чувствует приливы сил и энергии. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа TANATA

Исполнительница признается, что когда начал расти живот, то афишировать свою беременность она была не готова. Поэтому, пришлось приостановить выступления.

- До четвертого месяца на сцену выходили часто, но никто не замечал животик. Мы писали песни. И мне кажется, что беременность позволила привнести в творчество особую энергетику. Вокал мне помогает, я не переживаю по этому поводу сильно, - признается Ольга.

«ЧУВСТВУЮ ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ»

В случае, если сумка с распашонками будет у Ольги в приоритете, то у группы есть «План Б».

- Наша бэк-вокалистка и менеджер Ольга Семячкова берет на себя часть программы. Какие-то песни она исполнит лично, у меня будет возможность отдохнуть. Девятый месяц – это непросто и роды могут начаться в любой момент. Поэтому замену вокалистки также отработали. Без такого решения дать согласие на выступление мы бы просто не смогли, - подчеркнула солистка Ольга Тарасова.

Почти всю свою жизнь Ольга связывает с музыкой и сценой. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа TANATA

Об Ольге узнали миллионы пользователей YouTube, когда она выпустила клип с кавером на русском языке песни «Плакала» украинской исполнительницы KAZKA. Сейчас это видео набрало около 10 миллионов просмотров на платформе. Сама исполнительница тоже оценила старания Ольги и ее команды и в ТОП-3 включила их клип.

СКАЗАНО

Артем КОВАЛЕВ, врач акушер-гинеколог Центра семейной медицины:

- Абсолютных противопоказаний для такого мероприятия нет. Но в ожидании малыша стоит выбрать охранительный режим. Все зависит от исходного состояния здоровья мамы. Если пациентка здорова и для нее это привычная нагрузка, в том числе эмоциональная, то в выступлении нет ничего плохого. Если для женщины это приятное времяпровождение, то это допустимо.

Но если выступления для нее – стресс, то стоит задуматься о необходимости выступления. Конкретного влияния на здоровье будущего ребенка как такового не будет. Потому что он уже сформировался и остаток беременности нужен для того, чтобы его ткани дозрели, и он появился на свет. На преждевременные роды часовое выступление не повлияет. Но в работе не должно быть перенагрузки ни эмоциональной, ни физической. Включать в свое выступление дополнительные танцевальные номера беременной женщине не стоит. Еще стоит грамотно распределить время выступления и отдыха. Временное волнение от мероприятия не принесет ухудшение здоровья мамы и малыша.

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