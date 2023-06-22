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Общество22 июня 2023 14:17

«С собой ношу вещи для роддома»: певица из Нижнего Тагила выйдет на сцену на девятом месяце беременности

Беременная певица из Нижнего Тагила Ольга Тарасова выступит на Ural Music Night
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Своего первого сына исполнительница родила спустя шесть дней с момента выступления на сцене. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа TANATA

Своего первого сына исполнительница родила спустя шесть дней с момента выступления на сцене. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа TANATA

Автор песен и главная вокалистка группы TANATA Ольга Тарасова выступит на музыкальном фестивале Ural Music Night. При этом, тагильчанка находится на 37-ой неделе беременности. Но отступать Ольга не намерена, и заявилась на одну сцену с хэдлайнерами. На случай внезапного визита в роддом во время выступления она придумала «План Б».

«КП-Екатеринбург» узнала у Ольги Тарасовой, как проходит подготовка группы к выходу на сцену и как беременность повлияла на творчество.

«РОДИТЕЛЯМ О ВЫСТУПЛЕНИИ НЕ ГОВОРИЛА»

Ольга Тарасова признается, что ее родители даже не знают о том, что она выступает на фестивале. Не желает, чтобы они переживали за ее здоровье и малыша. С музыкой жизнь Ольги Тарасовой связана почти многие годы.

Она работает руководителем объединения в городском Дворце молодежи. В семье подрастает четырехлетний сынишка. Кстати, Ольга в первую беременность выступала на восьмом месяце беременности. И по ее ощущениям, организм с нагрузкой вполне справлялся. Поэтому, на подобные авантюры исполнительница решается не впервые.

- Я ориентируюсь на свое самочувствие. Муж повезет меня в Екатеринбург, он не очень одобряет мое решение. Но он знает, как долго я шла к этому выступлению, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ольга. – В первую беременность я была готова выступать. На это и сейчас себя настраиваю. Репетиции идут по три часа, а то и больше. Мы много работали над нашими образами. Ведь в положении непросто найти подходящий костюм. Нужно, чтобы он гармонично смотрелся с нарядами всей команды. С миру по нитке, все образы собрали и готовы к выходу на сцену.

Иногда на репетициях Ольга чувствует приливы сил и энергии. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа TANATA

Иногда на репетициях Ольга чувствует приливы сил и энергии. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа TANATA

Исполнительница признается, что когда начал расти живот, то афишировать свою беременность она была не готова. Поэтому, пришлось приостановить выступления.

- До четвертого месяца на сцену выходили часто, но никто не замечал животик. Мы писали песни. И мне кажется, что беременность позволила привнести в творчество особую энергетику. Вокал мне помогает, я не переживаю по этому поводу сильно, - признается Ольга.

«ЧУВСТВУЮ ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ»

В случае, если сумка с распашонками будет у Ольги в приоритете, то у группы есть «План Б».

- Наша бэк-вокалистка и менеджер Ольга Семячкова берет на себя часть программы. Какие-то песни она исполнит лично, у меня будет возможность отдохнуть. Девятый месяц – это непросто и роды могут начаться в любой момент. Поэтому замену вокалистки также отработали. Без такого решения дать согласие на выступление мы бы просто не смогли, - подчеркнула солистка Ольга Тарасова.

Почти всю свою жизнь Ольга связывает с музыкой и сценой. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа TANATA

Почти всю свою жизнь Ольга связывает с музыкой и сценой. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа TANATA

Об Ольге узнали миллионы пользователей YouTube, когда она выпустила клип с кавером на русском языке песни «Плакала» украинской исполнительницы KAZKA. Сейчас это видео набрало около 10 миллионов просмотров на платформе. Сама исполнительница тоже оценила старания Ольги и ее команды и в ТОП-3 включила их клип.

СКАЗАНО

Артем КОВАЛЕВ, врач акушер-гинеколог Центра семейной медицины:

- Абсолютных противопоказаний для такого мероприятия нет. Но в ожидании малыша стоит выбрать охранительный режим. Все зависит от исходного состояния здоровья мамы. Если пациентка здорова и для нее это привычная нагрузка, в том числе эмоциональная, то в выступлении нет ничего плохого. Если для женщины это приятное времяпровождение, то это допустимо.

Но если выступления для нее – стресс, то стоит задуматься о необходимости выступления. Конкретного влияния на здоровье будущего ребенка как такового не будет. Потому что он уже сформировался и остаток беременности нужен для того, чтобы его ткани дозрели, и он появился на свет. На преждевременные роды часовое выступление не повлияет. Но в работе не должно быть перенагрузки ни эмоциональной, ни физической. Включать в свое выступление дополнительные танцевальные номера беременной женщине не стоит. Еще стоит грамотно распределить время выступления и отдыха. Временное волнение от мероприятия не принесет ухудшение здоровья мамы и малыша.

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