В Екатеринбурге помощник президента открыл стелу «Город трудовой доблести» высотой в 42 метра

Стелу открыли 22 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22 июня - в День памяти и скорби - стартовал III Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи победы». Начался он с открытия стелы «Город трудовой доблести». Ее высота – 42 метра, и это не случайно: в 1942 году была полностью завершена эвакуация промышленных предприятий в Свердловскую область. Поэтому высота является прямой отсылкой к одному из самых сложных периодов в истории нашей страны.

Величественная конструкция расположена на пересечении улиц Царской и Никонова, место выбрали сами горожане путем голосования еще в прошлом году.

Стела считается самой высокой среди сооружений, посвященных городам трудовой доблести, по всей стране. На ее создание ушло порядка 160 миллионов рублей. На вершине конструкции установлен герб Екатеринбурга. У основания стелы можно прочесть рельефный текст указа президента России о присвоении Екатеринбургу почетного звания Города трудовой доблести, который был издан в 2020 году. Кроме того, сооружение оснащено двумя медиаэкранами.

Стела вышла высотой в 42 метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 22 июня на торжественной церемонии собрались ветераны, труженики тыла, студенты и почетные гости, чтобы торжественно открыть стелу и возложить цветы в память о трудовом подвиге Урала в годы Великой Отечественной войны.

На церемонии открытия присутствовали мэр города Алексей Орлов, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, первый заместитель председателя Заксобрания Аркадий Чернецкий, а также помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

- Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых, кто удостоился этой награды. Урал всегда был крупным промышленным регионом – опорным краем державы. Уверен, что нынешнее событие займет достойное место в богатой палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, который совсем скоро будет отмечать Свердловская область и вся Россия. Послужит сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи, гордости за трудовые свершения предков, - передал слова президента Владимира Путина Владимир Мединский.

Ветераны и почетные гости возложили цветы к стеле Фото: Алексей БУЛАТОВ

После приветственных слов почетные гости и ветераны возложили цветы к основанию стелы.

Всероссийский форум продолжился уже в ККТ «Космос», где началось пленарное заседание «Города трудовой доблести: мобилизация как фактор победы».

- Форум «Рубежи победы» - уникальное мероприятие для обмена опыта по вопросам сохранения исторической памяти, о событиях Великой Отечественной войны, вклада регионов страны в победу. Форум стал традиционным и проходит с 2021 года в городах, которым присвоено почетное звание. Вклад Среднего Урала и Екатеринбурга в дело победы сложно переоценить. К сожалению, история циклична и идеи фашизма снова находят своих последователей, от рук нацистов гибнут мирные жители Донбасса, и наша страна снова противостоит современным угрозам, - заявила во время приветственного слова на пленарном заседании председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

На стеле установили медиаэкраны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не смог посетить Форум и торжественное открытие стелы. Обращения главы региона озвучил его первый заместитель Алексей Шмыков.

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