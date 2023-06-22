Владимир Шахрин - об ушедшем из жизни Кирилле Котельникове: «Он был авантюристом, сбросил на меня "Жигули" с 16 этажа»

Кирилл Котельников снял много фильмов для группы «Чайф». Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Екатеринбурге на 59-м году жизни скончался режиссер Кирилл Котельников. Он снял множество фильмов о русском роке, клипов для уральских музыкантов, в том числе группы «Чайф», а также работал с Bad Boys Blue.

- Кирилл был очень светлым и добрым человеком, - делится с «КП-Екатеринбург» Владимир Шахрин. - Мы создали вместе много проектов и много еще собирались создать. Он был из тех людей, которые всегда готовы прийти на помощь и выручить в любой беде. А еще он был неумолимым авантюристом в творчестве, любил творческие эксперименты.

Кирилл Котельников (на фото справа) был режиссером клипов для уральских музыкантов. Фото: telegram-канал Александра Новикова

Владимир Шахрин снялся в авангардном фильме Кирилла Котельникова о свердловском роке «Сон в красном тереме». О том, как во время съемок режиссер загорелся идеей сбросить на Шахрина «Жигули» с 16 этажа, солист Чайф» до сих пор вспоминает с улыбкой.

- Как сейчас помню. Очень 1989 года. Кирилл всегда любил бить в кадре автомобили, вот и здесь не удержался. Идея заключалась в том, чтобы авто полетело с крыши шестнадцатиэтажного дома, затем произошел мощный взрыв, на фоне которого я бы пел «Эта игра не доведет до добра». Только «Жигуленок» был не настоящий, а деревянный, но висел он килограмм 300, - улыбается музыкант.

Кирилл Котельников решил сбросить машину с 16-этажного дома. Фото: кадр из фильма «Сон в красном тереме»

По воспоминаниям Владимира Шахрина, машину Кирилл Котельников на пару с ассистентом сколотили в своем городе за четыре дня. Съемки проходили на улице Свердлова, которую на всякий случай решили перекрыть.

- Машину подняли на строящееся здание, пиротехники рассчитали, куда она упадет, и заранее заложили на то место заряд. Происходящее должны были снимать три камеры, одна из которых была там, куда машина приземлится. За ней сидел сценарист Калужский, - рассказывает Шахрин.

Фото: кадр из фильма «Сон в красном тереме»

Машину должны были пустить с крыши по команде режиссера, но это сделал кто-то за него. Сам Котельников чудом заметил летящее вниз авто.

- К счастью, Калужский успел включить камеру. Машина приземлилась не там, где рассчитали. Взрыва нет. Пиротехники ползком пролезли и протянули кабель, взрыв все же произошел. А я для меня все отрепетировано было, я зашел в кадр в назначенное время и начал петь. Кирилл переволновался. Мата было многою. Этот человек всегда горел своей идеей и готов был сделать все, чтобы ее реализовать, - вспоминает Владимир Шахрин.

Фото: telegram-канал Александра Новикова

Кирилл Котельников также был соавтором Александра Новикова. В память о режиссере уральский бард поделился редкими архивными фото с режиссером.

В фильмографии Кирилла Котельникова есть также совместные работы с музыкантом Евгением Горенбургом: «С чего начинается родина», «Не передовая», «Мариинские избы», фильм-спектакль «Чайка», снятые совместно с музыкантом Евгением Горенбургом. Одним из последних проектов Кирилла Котельникова стал фильм «Гриша Субботин», в котором сыграли Владимир Шахрин и Дмитрий Брекоткин.

Смерть кинодокументалиста прокомментировали в ГУФСИН. Кирилл Котельников принимал участие в съемках программы для ведомства.